ماكرون: حان الوقت لاستئناف المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن الوقت قد حان لاستئناف المحادثات بهدف التوصل إلى سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا.

وقال في تيفات، عاصمة مونتينيغرو، خلال قمة بين الاتحاد الأوروبي ودول البلقان "آمل أن نتطلع إلى المستقبل ونناقش كيف يمكننا إعادة تنظيم الحوار للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإحلال السلام". وأضاف "أعتقد أن الوقت قد حان الآن، بالنظر إلى كيفية تطور الوضع".

كما دعا ماكرون الدول المساهمة في "تحالف الراغبين" الذي تم تشكيله لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا، لزيارة باريس بمناسبة العيد الوطني الفرنسي في 14 يوليو.