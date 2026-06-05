الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 05-06-2026

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  • تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 05-06-2026 1/2
  • تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 05-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-05 11:53AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر نفط خام برنت (Brent) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة بعدما فقد جزءاً كبيراً من زخمه الإيجابي، حيث نجح السعر في وقت سابق في تصريف حالة التشبع البيعي على مؤشرات القوة النسبية، إلا أن المؤشرات بدأت حالياً في إظهار تقاطع سلبي جديد يعكس عودة الضغوط البيعية إلى الواجهة.

 

وجاء هذا التطور الفني بالتزامن مع كسر السعر لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعد إشارة سلبية تعزز من سيطرة البائعين على حركة التداول، ومع استمرار هيمنة الاتجاه الهابط على المدى القصير، تزداد احتمالات مواصلة التراجع خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تزايد الإشارات السلبية الصادرة عن مؤشرات الزخم.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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