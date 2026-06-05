تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 05-06-2026

عمق سعر الذهب (GOLD) من خسائره خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر مستوى الدعم 4,400$، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.