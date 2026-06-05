سعر النفط خام برنت يبدأ باستعادة تعافيه – توقعات اليوم – 05-06-2026

انخفض سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط استمرار الضغط السلبي والديناميكي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليكسر الزوج بانخفاضه الأخير دعم قناة سعريه فرعية صاعدة كانت تحد تداولات الزوج السابقة على المدى القصير.