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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت يبدأ باستعادة تعافيه – توقعات اليوم – 05-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-05 02:17AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط استمرار الضغط السلبي والديناميكي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليكسر الزوج بانخفاضه الأخير دعم قناة سعريه فرعية صاعدة كانت تحد تداولات الزوج السابقة على المدى القصير.