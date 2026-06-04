شكرا لقرائتكم خبر أبو شال تستكشف التقاطعات بين الموشحات الأندلسية والبانتون الماليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أُقيمت ندوة ثقافية بعنوان "الموشحات الأندلسية والبانتون الماليزي: مقاربة في البنية والإيقاع"، أدارها الإعلامي أحمد العلكمي وقدّمتها الدكتورة سعاد أبو شال، بحضور عدد من المهتمين بالأدب والموسيقى والثقافتين العربية والآسيوية، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الذي تقود هيئة الأدب والنشر والترجمة مشاركة المملكة العربية السعودية من خلاله ضيف شرف في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026.

وتناولت أبو شال أوجه التقاطع بين الموشحات الأندلسية والبانتون الماليزي بوصفهما شكلين شعريين نشآ في بيئتين مختلفتين، غير أنهما التقيا في البنية الإيقاعية والتكوين الموسيقي والارتباط بالوجدان الشعبي.

واستعرضت المتحدثة الموشحات بوصفها فنًا شعريًا تجاوز البناء التقليدي للقصيدة العربية، فيما وصفت البانتون بأنه فن شفوي ماليزي يقوم على الإيقاع والتكثيف الضمني والحكمة الشعبية، مشيرةً إلى أن كلا الفنّين ارتبطت تسميتهما بطبيعتهما الفنية والبيئة الثقافية التي احتضنتهما.

وأجرت أبو شال مقارنة تاريخية وفنية بين الشكلين من حيث النشأة والبناء واللغة والمضمون والتكوين الموسيقي، موضحةً أن الموشحات اتسمت بتعدد القوافي وتنوع الأوزان والإيقاعات الغنائية، على حين حافظ البانتون على بنية قصيرة وإيقاع منظم يقوم على التوازي الصوتي.

وخَلُصت إلى أن الفنون الشعرية، رغم اختلاف لغاتها وبيئاتها، تحمل قدرة مشتركة على التعبير عن الوجدان الإنساني، وأن دراسة التقاطعات بين الآداب العالمية تُعمّق الحوار الثقافي بين الشعوب.