وثق مقطع فيديو متداول، مواطن سعودي يدعى سلطان القحطاني وهو متأثر في حفل تخرج ابنته من الجامعة، حيث ظهر وهو يبكي ويحتظن ابنته الخريجة بحرارة شديدة، وسط تفاعل وتأثر الكثير من الحاضرين الذين حرصوا على توثيق مشاعر هذا الأب العظيم، لكن المفاجأة لم تكن هنا، فقد اتضح بعد ذلك أن الطالبة ليست ابنته وهي يتيمة الأبوين، أما الشخص الذي ظهر وهو يحتفل بتخرجها ويذرف دموع الفرح إنما هو أب بديل احتضنها وتبناها بعد وفاة والديها بحادث مروري.

طالبة سعودية يتيمة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي في حفل تخرجها من الجامعة

سلطان القحطاني، مواطن سعودي، يعمل في مستشفى سراة عبيدة شرق منطقة عسير، بدأت القصة قبل عشرين عامًا أثناء دوامه في المستشفى وجد فتاة تبلغ من العمر 9 أشهر فقط توفي والديها بحادث مروري، فقام بتبنيها وضمها إلى أولاده وأسماها "سميرة"، وعاملها مثل بقية أبناءه، بل منحها العطف والحنان أكثر منهم ولم يجعلها تشعر بأنها يتيمة.

كبرت الفتاة، واستقام عودها، ودرست الجامعة، وفي حفل تخرجها حظر سلطان القحطاني إلى الحفل والدموع تسبق خطواته، ولم يستطع تمالك نفسه عندما شاهدها بقبعة التخرج واحتضنها والدموع تنهر من عينيه.

وفي مقابلة تلفزيونية أكد القحطاني أن فرحته بتخرج سميرة كانت أعظم من فرحته بتخرج أبناءه الحقيقيون، وأشاد الكثير من السعوديون بموقف هذا الرجل النبيل ووصفوه بالأب المثالي والشخصية العظيمة لهذا العام.