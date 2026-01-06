تكنولوجيا: إطلاق Asus Vivobook 16 بعمر بطارية طويل ووحدة معالجة عصبية (NPU) وخيارات معالجات من AMD و Qualcomm

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شركة Asus أحدث إصداراتها من جهاز Vivobook 16 خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES 2026)، مدعوماً بالجيل الجديد من عتاد AMD و Qualcomm، وذلك جنباً إلى جنب مع أحدث طرازات سلسلة Vivobook S.

وبشكل أكثر دقة، يتوفر Asus Vivobook 16 الآن بخيارين للمعالجة: إما معالج AMD Ryzen AI 7 445 أو معالج من سلسلة Snapdragon X series من Qualcomm. وللأسف، لم تكشف Asus عن الاسم الدقيق لشريحة Qualcomm المستخدمة.

المواصفات المشتركة والتصميم تتشارك كلتا النسختين (سواء AMD أو Qualcomm) في مواصفات متطابقة تقريباً، تشمل لوحة مفاتيح Ergosense، ولوحة لمس كبيرة، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 16 GB، وسعة تخزين تصل إلى 1 TB، بالإضافة إلى دعم اتصال Wi-Fi 6 وتصميم بمفصلة مسطحة بزاوية 180 درجة. من حيث الأبعاد، تبلغ سماكة الجهاز 1.79 سم (0.70 بوصة) فقط، ويزن حوالي 1.88 كجم (4.14 رطلاً).

الاختلافات في المنافذ تختلف المنافذ باختلاف جيل المعالج. حيث تأتي نسخة AMD مزودة بـ:

منفذين USB 3.2 Type-C Gen 1 .

منفذين USB 3.2 Type-A Gen 1 .

منفذ HDMI .

مدخل سماعة رأس 3.5 ملم.

في المقابل، تتميز نسخة Qualcomm بـ:

خيارات الشاشة كما هو الحال مع المعالج والمنافذ، تقدم Asus تكوينين مختلفين للشاشة في Vivobook 16. يقترن طراز AMD بلوحة WUXGA IPS، بينما يأتي طراز Qualcomm بشاشة FHD IPS. ومع ذلك، يشترك كلا الطرازين في شاشة مقاس 16 بوصة بمعدل تحديث 60 Hz، ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، ونسبة شاشة إلى جسم تبلغ 89%.

البطارية والميزات الإضافية لم تفصح الشركة عن سعة البطارية، لكنها أكدت دعم الشحن السريع (حيث يمكن شحنها بنسبة 60% في 49 دقيقة فقط). وتدعي Asus أن الجهاز يتمتع بمتانة من الدرجة العسكرية (military-grade) وعمر بطارية يصل إلى 17 ساعة.

تشمل الميزات الأخرى كاميرا Full-HD IR، ومكبرات صوت مضبوطة بتقنية Dolby Atmos، وميزات الذكاء الاصطناعي (AI)، ووحدة معالجة عصبية (NPU) تصل قدرتها إلى 50 TOPS، مما ينعكس إيجاباً على الأداء في أحمال عمل الذكاء الاصطناعي.

التوفر والألوان لا تتوفر معلومات حول السعر أو موعد التوفر لجهاز Asus Vivobook 16 في وقت كتابة هذا التقرير. وسيكون الجهاز متاحاً للمشترين بخيارين من الألوان: الفضي البارد (Cool Silver) والأزرق الهادئ (Quiet Blue).

