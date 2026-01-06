تكنولوجيا: Asus تطلق جهاز NUC 16 Pro مع خيارات تصل إلى معالج Core Ultra X9 ووحدة معالجة رسومات Intel Arc B390 Panther Lake

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبح جهاز Asus NUC 16 Pro رسمياً الآن، ويعد واحداً من أولى دفعات أجهزة الكمبيوتر المصغرة (mini PC) التي تعتمد على تشكيلة Intel Panther Lake. ووفقاً للمقدمة الموجزة التي تم عرضها خلال معرض CES 2026، سيتميز الجهاز بتشكيلة غنية من المنافذ، مع إمكانية تزويده بوحدة معالجة الرسومات المدمجة Arc B390 iGPU.

قدمت Asus مجموعة من المنتجات الجديدة في معرض CES 2026، وكان NUC 16 Pro من بينها. يأتي هذا الجهاز المصغر كخليفة لطراز NUC 14 Pro، ويتميز بقائمة مواصفات مُحدثة. ومن أبرز ما يميزه إمكانية تجهيزه بمعالج يصل إلى Core Ultra X9 series 3، الذي يجلب معه أيضاً وحدة معالجة رسومات مدمجة (iGPU) قوية من فئة Intel Panther Lake.

وبشكل أكثر تحديداً، وكما تشير Asus، يمكن أن يوفر الجهاز وحدة معالجة الرسومات Intel Arc B390 iGPU، والتي -بناءً على التسريبات- يمكن أن تقدم أداءً أفضل بنسبة 16% مقارنة بـ Radeon 890M، وهي وحدة معالجة الرسومات الأعلى في تشكيلة AMD Strix Point. وتذكر Asus أنه يمكن إقران وحدة المعالجة المركزية بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5x وقرصي تخزين SSD، لكن البيان الصحفي لم يكشف عن المزيد من التفاصيل الدقيقة بهذا الخصوص.

وتصف المواد الصحفية تكوين المنافذ في الكمبيوتر المصغر، حيث يضم Asus NUC 16 Pro المنافذ التالية:

منفذان Thunderbolt 4 .

أربعة منافذ USB 3.2 Gen 2 Type-A .

منفذ واحد USB 3.2 Gen 2 Type-C .

منفذان 2.5G Ethernet LAN .

منفذان للعرض (إما HDMI أو DisplayPort).

بخلاف ذلك، لم يطرأ تغيير كبير من حيث التصميم، حيث يتمتع NUC 16 Pro بمظهر عام مشابه لسابقه NUC 14 Pro. ولم تفصح Asus بعد عن موعد توفر هذا الجهاز الذي يعمل بمنصة Intel Panther Lake للشراء، كما لم يتم تأكيد تفاصيل الأسعار رسمياً حتى الآن. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الجيل السابق 14 Pro كان قد طُرح بسعر إطلاق يبدأ من 394 دولاراً.

المصدر: