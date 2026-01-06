تكنولوجيا: Asus تطلق النسخة المحدثة من Zenbook A14 بمعالج Snapdragon X2 Elite وبطارية تدوم لعدة أيام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Asus رسمياً عن النسخة المحدثة من جهاز Zenbook A14 خلال فعاليات معرض CES 2026. وكما هو الحال مع طراز الجيل السابق، يعتمد الجهاز الجديد في تشغيله على وحدة معالجة مركزية من Qualcomm، وتحديداً شريحة Snapdragon X2 Elite، مع الحفاظ على عامل الشكل الذي يتميز بالنحافة وخفة الوزن.

قدمت Asus هذا الإصدار المحدث بقائمة مواصفات مُطورة. ورغم التغييرات التي طرأت على العتاد الداخلي (Hardware)، إلا أن التصميم العام ظل كما هو إلى حد كبير، حيث بقي التركيز منصباً على خفة ونحافة الجهاز.

وفقاً لما ذكرته Asus، يزن جهاز Zenbook A14 أقل من 1 كجم، كما يتمتع بنحافة تسمح بوضعه بسهولة داخل الحقائب الصغيرة. وفي قلب الجهاز، يقبع معالج Snapdragon X2 Elite الجديد، إلا أن الشركة لم تحدد بدقة أي إصدار من المعالج يقوم بتشغيل هذا الحاسوب خفيف الوزن.

وفيما يتعلق بالبطارية، لا يوجد تغيير واضح من حيث السعة، إذ لا يزال Zenbook A14 المحدث يحتوي على خلية بسعة 70 Wh. ولكن الجانب الإيجابي يكمن في كفاءة الطاقة؛ حيث يُقال إن الجهاز قادر على توفير عمر بطارية يمتد لـ “عدة أيام”، مع إمكانية تشغيل الفيديو لأكثر من 28 ساعة بشحنة واحدة.

أما بالنسبة للشاشة، فيبدو أنها مطابقة للإصدار السابق، حيث سلطت Asus الضوء على شاشة OLED بدقة FHD ومقاس 14 بوصة. كما أشارت الشركة إلى أن الجهاز مزود بنظام تبريد مزدوج المراوح خفيف الوزن، مما يساعد في الحفاظ على انخفاض الوزن الكلي للجهاز مع ضمان استقرار الأداء تحت ضغط العمل.

تضمنت الجوانب البارزة الأخرى التي تم ذكرها خلال التقديم الموجز في معرض CES 2026 دعم تقنية الصوت Dolby Atmos، وهيكلاً متيناً، بالإضافة إلى ميزات حماية الخصوصية.

لم تشارك Asus أي تفاصيل بخصوص السعر أو موعد التوفر، ولكن يجدر بالذكر أن خيار الجيل السابق كان قد طُرح بسعر يبدأ من 899 دولاراً.

