تكنولوجيا: دخول جاد إلى سوق الأعمال: Asus تطلق حاسوبها الرائد خفيف الوزن ExpertBook Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على الرغم من أن اسم Asus لا يرتبط عادةً في الأذهان بحواسيب الأعمال بقدر ارتباطه بسلسلة ZenBook أو بعلامتها التجارية الشهيرة للألعاب Republic of Gamers (ROG)، إلا أن الشركة التايوانية تولي اهتماماً لا شك فيه بهذا القطاع الهام. وقد تجلى ذلك في معرض CES 2026، حيث كشفت الشركة عن أحدث إضافة لخط إنتاجها ExpertBooks، وهو الطراز الرائد الجديد Asus ExpertBook Ultra B9406CAA.

يأتي هذا الحاسوب المحمول المخصص للأعمال بشاشة مقاس 14 بوصة، مدعوماً بمعالجات Intel Panther Lake وشاشات OLED، مع ذاكرة تصل إلى 64 GB، وكل ذلك في هيكل فائق الخفة.

استهداف الفئة العليا في قطاع الأعمال من خلال هذا الجهاز الجديد، تهدف Asus إلى منافسة العمالقة في نفس الفئة السوقية التي يسيطر عليها جهازا HP EliteBook X و Lenovo ThinkPad X1 Carbon (المتوفر عبر Amazon). حيث تستهدف الشركة المديرين والرؤساء التنفيذيين والمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز عمل لا يكتفي بالموثوقية فحسب، بل يقدم تجربة استخدام فاخرة ومتميزة.

المواصفات التقنية الفائقة ولتلبية متطلبات هذا السوق، زودت Asus جهاز ExpertBook بأحدث معالجات Intel من سلسلة Panther Lake، وصولاً إلى خيار المعالج القوي Intel Core Ultra X9 388H. كما يدعم الجهاز ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 64 GB، وسعة تخزين SSD تبلغ 2 TB.

أما واجهة العرض، فهي تتمثل في شاشات تعمل باللمس من نوع Tandem OLED بدقة 2.8K، قادرة على تقديم سطوع مذهل يصل إلى 1400 شمعة (cd/m²). ويتم دعم كل هذه القدرات ببطارية كبيرة سعة 70 Wh، وهو رقم مثير للإعجاب بالنظر إلى وزن الجهاز الخفيف للغاية الذي يبلغ 1.09 كجم فقط، مما يجعله جهازاً يمكن حمله والتنقل به دون أي عناء.

التصميم والمزايا الإضافية لم تتنازل Asus عن الجودة في الجوانب الأخرى لهذا الجهاز المؤسسي الفاخر. فالهيكل مصنوع من الألومنيوم، ويحتوي الجهاز على نظام تبريد بمروحة مزدوجة قادر على تبريد استهلاك طاقة مستمر يصل إلى 50 واط. كما يضم ستة مكبرات صوت، ولوحة لمس تدعم الاستجابة اللمسية (haptic touchpad).

وفيما يخص المنافذ، يوفر الجهاز:

ومع ذلك، فإن الميزة الوحيدة الغائبة هنا هي دعم شبكات 5G، وهي ميزة توفرها الأجهزة المنافسة من شركات مثل Dell و HP و Lenovo.

السعر والتوفر في الوقت الحالي، لم تُصدر Asus بعد أي معلومات رسمية بخصوص الأسعار أو موعد توفر Asus ExpertBook Ultra في الأسواق. وسنقوم بتحديث المعلومات فور إفصاح الشركة عنها.

المصدر: