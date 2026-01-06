تكنولوجيا: إطلاق Asus ExpertCenter PN55: جهاز Mini PC جديد بمنصة AMD Gorgon Point وذاكرة تصل إلى 96 GB

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يُعد جهاز ExpertCenter PN55 واحداً من الإضافات الجديدة في محفظة منتجات شركة Asus التي تم الكشف عنها خلال معرض CES 2026. قدمت Asus هذا الجهاز رسمياً باعتباره نسخة مُحدثة من طراز PN54 الذي صدر العام الماضي، وهو كمبيوتر مصغر (mini PC) يعتمد في تشغيله على سلسلة معالجات AMD Ryzen AI 400.

يأتي الخيار الأعلى من الجهاز مزوداً بمعالج AI 9 HX (غير محدد التفاصيل بدقة)، والذي من المتوقع أن يوفر وحدة معالجة رسومات مدمجة قوية من طراز Radeon 890M iGPU. وتجدر الإشارة إلى أن معالجات سلسلة Ryzen AI 400 ليست جديدة كلياً، فهي تُعد في الأساس نسخاً مُعاد تسميتها (rebadged) من وحدات المعالجة المسرعة Strix Point APUs. وهذا يعني أنه لن تكون هناك قفزة هائلة في الأداء مقارنة بالجيل السابق من الحواسيب المصغرة.

الأداء والذاكرة ومع ذلك، تسلط الشركة الضوء على وحدة المعالجة العصبية XDNA 2 NPU الموجودة في الجهاز، والقادرة على تقديم أداء في معالجة الذكاء الاصطناعي يصل إلى 55 TOPS. كما يدعم الجهاز ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع DDR5 بسعة تصل إلى 96 GB وتعمل بتردد 5,600 MHz.

التصميم والمنافذ يتميز Asus ExpertCenter PN55 بعامل شكل مدمج، وتصميم لا يختلف كثيراً عن إصدار العام الماضي ExpertCenter PN54، مما يجعله أصغر حجماً من جهاز NUC 16 Pro الذي يعمل بمعالجات Intel Panther Lake. ورغم صغر حجمه، يضم الجهاز مجموعة جيدة من المنافذ تشمل:

3 منافذ USB 3.2 Gen 2 Type-A .

منفذ USB 3.2 Gen 2 Type-C .

منفذ USB 2.0 Type-C .

منفذ USB4 .

منفذان DisplayPort 1.4 .

منفذان 2.5G Ethernet .

منفذ HDMI 2.1 .

مدخل صوت 3.5 ملم.

ميزات إضافية من الجوانب البارزة الأخرى التي تم ذكرها خلال التقديم الموجز في معرض CES 2026، دعم الجهاز لتقنيات اتصال حديثة مثل WiFi 7 و Bluetooth 5.4، بالإضافة إلى قدرته على دعم تشغيل أربع شاشات بدقة 4K.

لم تكشف Asus بعد عن تفاصيل الأسعار أو موعد التوفر، ولكن من المتوقع أن تظهر هذه المعلومات قريباً.

المصدر: