نشرت الكثير من الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحتوي على مشاهد جديدة من هدد جدة، توثق أحد الأحياء العشوائية في منطقة وسط جدة بعد تنفيذ أعمال الهدد فيه، ضمن مشروع الهدد وإزالة العشوائيات الذي تنفذه السلطات في أجزاء واسعة من مدينة جدة وذلك بغية تطويرها وإنشاء مشاريع استثمارية وعمرانية فيها ضمن خطة شاملة تهدف إلى تطوير مدينة جدة.

هدد جدة ينطلق بقوة.. خريطة جديدة وخطة واسعة لإخفاء هذه الأحياء بشكل كامل

أعلنت السلطات في المملكة في وقت سابق عن نيتها تنفيذ أعمال هدد في كثير من المناطق والأحياء العشوائية في مدينة جدة واعتزامها تعويض المتضررين من الهدد بمبالغ مالية تساوي مقدار ما يملكونه من المباني السكنية المعرضة للهدد مع إتاحة الفرص لهم لشراء عقارات أخرى في مناطق أخرى في جدة أو التصرف بأموالهم بالطريقة التي يروها مناسبة لهم.

وأوضحت أمانة جدة أن مشروع الهدد يهدف إلى تطوير الأحياء العشوائية وتأهيلها وفق خطط هندسية حديثة وتخطيط عمراني مستدام يتواءم مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في كافة مناطق المملكة.

أسباب تنفيذ مشروع هدد جدة

هناك جملة من الأسباب التي جعلت السلطات في المملكة العربية السعودية تنفذ الهدد في جدة حيث تسعى المملكة إلى تحقيق جملة من الأهداف وتتمثل هذه الأهداف في الآتي:

- إزالة الأحياء العشوائية في مدينة جدة.

- تطوير المناطق القديمة في جدة.

- إنشاء مشاريع استثمارية كمشروع وسط جدة.

- تحويل مدينة جدة إلى وجهة سياحية رئيسية للسياح.

- إتاحة الفرصة أمام المستثمرين لإنشاء مشاريع استثمارية ضخمة.

- المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

- تعزيز النشاط الاقتصادي في مدينة جدة

- توفير آلاف الوظائف للسعوديين.

- رفع مستوى جودة الحياة في جدة.