شكرا لقرائتكم خبر بين القاعة والتحرير: هل تُصنَع الصحافة في الجامعة أم في الميدان؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم هيئة الصحفيين السعوديين، ضمن فعاليات "المقهى الصحفي"، جلسة حوارية تحت عنوان «الصحافة وأقسام الإعلام... دراسة أم ممارسة؟»، برعاية بيت الثقافة والمكتبة العامة بالرياض. وذلك مساء يوم الاثنين 8 يونيو 2026م، في مقر بيت الثقافة بالرياض.

تأتي هذه الجلسة امتدادًا لجهود الهيئة في إشعال الحوار المهني والأكاديمي حول واقع الإعلام السعودي ومآلات مهنة الصحافة، واستكشاف خيوط العلاقة بين مخرجات التعليم الإعلامي ومتطلبات سوق العمل، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يعيشها القطاع الإعلامي محليًا وعالميًا.

وستتطرق الجلسة إلى محاور جوهرية، أبرزها: تقييم واقع التعليم الإعلامي ومدى تلبيته لاحتياجات سوق العمل، وقدرة أقسام وكليات الإعلام على مسايرة التطورات التقنية والتحولات الرقمية ومتطلبات المهنة الحديثة. كما تبحث دور الجامعة إلى جانب الميدان المهني في صياغة شخصية الإعلامي وتأهيله، وتستشرف مستقبل التعليم الإعلامي والمهارات والمعارف التي سيحتاجها الإعلاميون في المرحلة المقبلة.

ويحضر النقاش نخبة من الأكاديميين والممارسين، وهم: الدكتور سعيد الزهراني عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والأستاذ سليمان العقيلي الكاتب السياسي والصحفي المعروف، والأستاذة نوال الراشد الكاتبة والصحفية والمؤلفة.

ويدير دفة الحوار الدكتور شاكر الذيابي أستاذ الإعلام المشارك والمستشار الإعلامي، الذي سيقود النقاش ويطرح القضايا المرتبطة بالتحديات والفرص التي تواجه التعليم الإعلامي في المملكة.

ويُحدد موعد الجلسة من الساعة 8:15 مساءً حتى 9:15 مساءً، بحضور المهتمين بالشأن الإعلامي والأكاديمي وطلاب الإعلام والعاملين في المؤسسات الصحفية والإعلامية.

وتُعد جلسات "المقهى الصحفي" إحدى المبادرات النوعية التي تتبناها هيئة الصحفيين السعوديين بهدف خلق مساحة للحوار وتبادل الخبرات بين الأكاديميين والممارسين، ومناقشة القضايا المهنية والفكرية التي تسهم في تطوير البيئة الإعلامية وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية لمواكبة المتغيرات المتسارعة في قطاع الإعلام والاتصال.