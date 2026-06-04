شكرا لقرائتكم خبر طائر «أبو معول» يعكس ثراء التنوع الحيوي في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتميز أبو معول بريشه الرمادي المائل إلى البني ومنقاره الطويل المقوس، إلى جانب ذيله متوسط الطول ذي الأطراف البيضاء؛ مما يجعله من الأنواع سهلة التعرف عليها في بيئاتها الطبيعية.
ويستوطن هذا النوع البيئات الشجرية المفتوحة، ولا سيما غابات الأكاسيا (الطلح) والأودية والمناطق الموسمية، حيث تتوافر مصادر الغذاء ومواقع التعشيش الملائمة، وينتشر في عدد من المواقع بمنطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير.
ويعتمد أبو معول في غذائه على الحشرات بمختلف أنواعها، مثل: الخنافس، والجنادب، واليرقات، إضافة إلى بعض الزواحف الصغيرة والثمار البرية، مما يسهم في دعم التوازن البيئي داخل موائله الطبيعية من خلال دوره في الحد من انتشار بعض الحشرات والإسهام في نشر بذور النباتات البرية.
ويعد وجود هذا النوع في بيئات جازان مؤشرا على جودة الموائل الطبيعية وتنوع الغطاء النباتي، ويعكس ما تتمتع به المنطقة من مقومات بيئية تدعم استدامة العديد من أنواع الكائنات الفطرية.
كانت هذه تفاصيل خبر طائر «أبو معول» يعكس ثراء التنوع الحيوي في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.