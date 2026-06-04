شكرا لقرائتكم خبر طائر «أبو معول» يعكس ثراء التنوع الحيوي في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزخر منطقة جازان بثراء طبيعي وتنوع أحيائي بفضل تعدد موائلها البيئية التي تشمل السواحل والأودية والمرتفعات الجبلية؛ مما يوفر بيئات مناسبة للعديد من أنواع الكائنات الفطرية، ومن أبرزها طائر أبو معول، الذي يعد أحد الطيور المميزة في جنوب غرب المملكة.

ويتميز أبو معول بريشه الرمادي المائل إلى البني ومنقاره الطويل المقوس، إلى جانب ذيله متوسط الطول ذي الأطراف البيضاء؛ مما يجعله من الأنواع سهلة التعرف عليها في بيئاتها الطبيعية.

ويستوطن هذا النوع البيئات الشجرية المفتوحة، ولا سيما غابات الأكاسيا (الطلح) والأودية والمناطق الموسمية، حيث تتوافر مصادر الغذاء ومواقع التعشيش الملائمة، وينتشر في عدد من المواقع بمنطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير.

ويعتمد أبو معول في غذائه على الحشرات بمختلف أنواعها، مثل: الخنافس، والجنادب، واليرقات، إضافة إلى بعض الزواحف الصغيرة والثمار البرية، مما يسهم في دعم التوازن البيئي داخل موائله الطبيعية من خلال دوره في الحد من انتشار بعض الحشرات والإسهام في نشر بذور النباتات البرية.

ويعد وجود هذا النوع في بيئات جازان مؤشرا على جودة الموائل الطبيعية وتنوع الغطاء النباتي، ويعكس ما تتمتع به المنطقة من مقومات بيئية تدعم استدامة العديد من أنواع الكائنات الفطرية.