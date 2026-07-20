سعر النفط الخام يواصل الصعود – توقعات اليوم – 20-07-2026

ارتفع سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لتعويض جزء من خسائره السابقة، إلا أن هذا الارتداد لا يزال يواجه ضغوطاً فنية قوية مع استمرار تداولات السعر دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور المقاومة الديناميكية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتحركات السعر بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار.

وفي المقابل بدأت مؤشرات القوة النسبية في إرسال إشارات تحذيرية بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء مقارنة بحركة السعر، مع ظهور تقاطع سلبي يوحي ببداية تشكل دايفرجنس سلبي، وهو ما يزيد من احتمالات عودة الضغوط البيعية واستئناف الاتجاه الهابط خلال الفترة القريبة المقبلة، ما لم ينجح السعر في اختراق مستويات المقاومة الفنية الحالية.