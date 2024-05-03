"هتخس بسرعة".. 3 عصائر صحية تساعد على إنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

هل تريد أن تفقد الكيلوجرامات القليلة الإضافية؟، يمكن أن تكون العصائر الحل الأفضل، وتساعدك على إنقاص الوزن بسرعة أكبر مع إبقائك تشعر بالشبع لأنها منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية.

وبحسب تايمز أوف إنديا، يمكن لهذه الوصفات اللذيذة والمفيدة للعصائر أن تساعدك على إنقاص الوزن.

اتبع الوصفة أو قم بتعديلها قليلاً لتناسب رغبتك واحتياجاتك.

المقادير:

1 حبة بنجر صغيرة، مقشرة ومقطعة

جزرة متوسطة مقشرة ومفرومة

خيارة و تفاحة مقشرة ومقطعة

قطعة زنجبيل طازجة مقشرة

المحتوى الغذائي

غني بالألياف التي تساعد على الهضم وتعزز فقدان الوزن.

المحتوى الغذائي

البنجر : غني بالألياف التي تساعد على الهضم وتعزز فقدان الوزن، غني بالفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين C، والبوتاسيوم، والمنجنيز.

الجزر : منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، ما يعزز الشعور بالشبع ويساعد في إنقاص الوزن، غني بالبيتا كاروتين وفيتامين ك1 والبوتاسيوم.

خيار: منخفض السعرات الحرارية ونسبة عالية من الماء، ما يساعدك على البقاء رطبًا وممتلئًا، غني بالفيتامينات A وK وC، بالإضافة إلى حمض الفوليك والبوتاسيوم.

تفاحة: تحتوي على نسبة عالية من الألياف ومنخفضة السعرات الحرارية، ما يجعلك تشعر بالشبع والرضا، غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين سي.

زنجبيل: يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي ويساعد في عملية الهضم وتقليل الانتفاخ وتعزيز فقدان الوزن.

الطريقة : قم بجمع جميع المكونات في الخلاط، استمتع على الفور.

عصير البرتقال

المكونات:

- جزرة متوسطة الجسم، مقشرة ومفرومة

- برتقالة

- 1/2 كوب قطع أناناس

- قطعة زنجبيل طازج مقشرة

- 1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

المحتوى الغذائي

جزرة: منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، ما يساعد على إنقاص الوزن وتعزيز الشبع، غني بالبيتا كاروتين وفيتامين ك1 والبوتاسيوم.

البرتقال: يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة، مما يعزز المناعة ويساعد في فقدان الوزن.

الأناناس: قليل السعرات الحرارية وغني بالألياف، ما يعزز الشبع ويساعد على الهضم. غني بفيتامين C والمنجنيز.

الزنجبيل: يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي ويساعد في عملية الهضم وتقليل الانتفاخ وتعزيز فقدان الوزن.

الكُركُم: يحتوي على الكركمين، الذي ثبت أنه يساعد في إنقاص الوزن عن طريق تقليل الالتهاب وتعزيز حرق الدهون.

التعليمات : قم بدمج جميع المكونات في الخلاط (يمكنك تعديل الوصفة حسب ذوقك ومتطلباتك)، استمتع على الفور.

العصير الأخضر

المكونات:

- حفنة من السبانخ

- 1 تفاحة مقشرة ومقطعة

- 1 خيارة

- نصف ليمونة

- قطعة من الزنجبيل الطازج، مقشرة

المحتوى الغذائي:

السبانخ: منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، ما يعزز الشعور بالشبع ويساعد في إنقاص الوزن، غني بالفيتامينات A وC وK، بالإضافة إلى الحديد والكالسيوم.

تفاحة: تحتوي على نسبة عالية من الألياف ومنخفضة السعرات الحرارية، ما يجعلك تشعر بالشبع والرضا، غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين سي.

خيار: منخفضة السعرات الحرارية ونسبة عالية من الماء، ما تساعدك على البقاء رطبًا وممتلئًا، غنية بالفيتامينات A وK وC، بالإضافة إلى حمض الفوليك والبوتاسيوم.

الليمون: يساعد على إزالة السموم من الجسم ويساعد على الهضم، وتعزيز فقدان الوزن وتقليل الانتفاخ.

الزنجبيل: يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي ويساعد في عملية الهضم وتقليل الانتفاخ وتعزيز فقدان الوزن.

الطريقة: اجمع بين جميع المكونات في الخلاط، واستمتع على الفور.

كيف يمكن أن تساعد العصائر في إنقاص الوزن؟

العصائر يمكن أن يكون مفيدة لفقدان الوزن لعدة أسباب:

العصائريمكن أن تكون مليئة بالمكونات المغذية الكثيفة مثل الفواكه والخضروات ومصادر البروتين مثل اللبن الرائب أو مسحوق البروتين، وهذا يعني أنه يمكنك الحصول على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية في مشروب واحد مناسب، ما يساعدك على تلبية احتياجاتك الغذائية مع تقليل السعرات الحرارية الإجمالية.

إن إضافة مكونات مثل الفواكه والخضروات والبذور إلى العصير الخاص بك يزيد من محتواه من الألياف، ما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول ويقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام طوال اليوم.

تتضمن العديد من وصفات العصائر الماء أو الحليب أو السوائل المرطبة الأخرى، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم وتقليل الرغبة الشديدة في تناول المشروبات السكرية أو ذات السعرات الحرارية العالية.

العصائر قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، ما يسمح لك بتخصيصها وفقًا لتفضيلات ذوقك واحتياجاتك الغذائية، يمكنك تجربة مكونات مختلفة لإنشاء مجموعات لذيذة ومرضية تجعلك تشعر بالشبع والنشاط.

العصائر سريعة وسهلة التحضير، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للصباح المزدحم بالعمل أو كوجبة خفيفة صحية أثناء التنقل، إن تناول عصير بدلا من تخطي وجبة يمكن أن يساعد في منع الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم.

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