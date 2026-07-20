طواقم تكافح حريق غابات سريع الانتشار قرب مدريد

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات في إسبانيا، اليوم الأحد، أن حريق غابات كبيرا شمال شرقي العاصمة مدريد أتى على نحو 13 ألف هكتار، ولا يزال خارج السيطرة.

وأكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية بأن ألسنة اللهب امتدت لمسافة 14 كيلومترا إضافية خلال الليل، فيما يعمل أكثر من 500 من رجال الإطفاء وعناصر الطوارئ على إنشاء خطوط عازلة لمنع انتشار النيران واحتواء الحريق، الذي اندلع يوم الخميس.

وقالت مرسيدس جوميز وزيرة البيئة الإقليمية إن هذه الجهود نجحت في إبعاد الحريق عن التجمعات السكنية القريبة، بدعم من وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية.

كما تتلقى الفرق الأرضية دعما من 25 طائرة مخصصة لإخماد الحرائق. وأضافت جوميز أن نحو 800 شخص، أُجلوا من منازلهم كإجراء احترازي.

ويظل خطر اندلاع الحرائق مرتفعا في مناطق واسعة من إسبانيا، في ظل الجفاف الشديد وانخفاض مستويات الرطوبة في معظم أنحاء البلاد.

ومنذ بداية العام، دمرت حرائق الغابات في إسبانيا أكثر من 80 ألف هكتار، أي ما يقرب من ضعف المساحة التي احترقت خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للنظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات.