رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء بريطانيا الجديد بمناسبة تعيينه

ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، برقية تهنئة إلى معالي آندي بورنهام، بمناسبة تعيينه رئيساً لوزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي آندي بورنهام، رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.