سعر البتكوين (BTCUSD) يهاجم مقاومة عنيدة – توقعات اليوم – 20-07-2026

مدد سعر النفط الخام (Crude Oil) من مكاسبه القوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل استمرار سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، إلى جانب استمرار التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور الدعم الديناميكي ويعزز من قوة الزخم الشرائي.

ورغم هذه الإيجابية بدأت مؤشرات القوة النسبية في إرسال إشارات تحذيرية مع ظهور تقاطع سلبي بها عقب وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يحد من سرعة وقوة الصعود خلال الفترة القريبة المقبلة، ويفتح المجال أمام بعض التحركات العرضية أو عمليات جني أرباح مؤقتة قبل محاولة استئناف الاتجاه الصاعد.