العودة الطوعية.. السودانيون يطوون سنوات اللجوء ويستعيدون طريق الوطن

بعد أكثر من ثلاثة أعوام على اندلاع الحرب، بدأت ملامح العودة إلى الوطن تتشكل من جديد، مع تزايد رحلات العودة الطوعية للسودانيين من عدد من دول العالم، في مقدمتها مصر ويوغندا وليبيا، إلى جانب دول أخرى استقبلت آلاف السودانيين خلال فترة النزوح واللجوء.

وتحمل رحلة العودة الطوعية الكثير من المعاني الإنسانية، فهي لا تمثل مجرد انتقال من بلد إلى آخر، وإنما تجسد رغبة السودانيين في استعادة حياتهم داخل وطنهم، والمشاركة في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار بعد سنوات فرضت عليهم الابتعاد عن ديارهم.

ومن أمام نقاط المغادرة ومواقع التجمع، رافقت لحظات الوداع مشاهد إنسانية مؤثرة؛ عناق بين الأهل والأصدقاء، ودموع تختلط بالفرح، وحقائب تحمل ذكريات الغربة، وسط دعوات بأن تكون العودة بداية للاستقرار ولمّ شمل الأسر التي فرقتها ظروف الحرب.

ورغم صعوبة لحظات الفراق، ظل الأمل بالوصول إلى أرض الوطن حاضراً بين العائدين، الذين عبّروا عن شوقهم للسودان ورغبتهم في العودة إلى حياتهم الطبيعية والوقوف إلى جانب مجتمعهم في مرحلة البناء.

دعم الدولة لملف العودة الطوعية

وفى سياق ترتيبات العودة الطوعية كثفت الدولة جهودها فى تقديم كل الامكانيات لتسهيل برامج العودة حيث نفذت العديد من رحلات العودة الى الوطن ، وفى ذلك الاطار بحث رئيس الوزراء د. كامل إدريس، مع رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية، محمد وداعة، ترتيبات عودة السودانيين من الخارج، خاصة المسجلين للعودة من شرق ليبيا والبالغ عددهم أكثر من 84 ألف مواطن.

وأكد إدريس خلال اللقاء، اليوم ، دعم الدولة لملف العودة الطوعية باعتباره ضرورة استراتيجية لتعزيز الاستقرار والأمن في البلاد، مشدداً على أهمية تضافر الجهود لتسهيل عودة المواطنين إلى أرض الوطن.

واستعرض رئيس لجنة الأمل تقريراً حول جهود اللجنة خلال الأشهر الماضية في تفويج السودانيين من الخارج، والترتيبات الجارية لتسهيل عمليات العودة، إلى جانب التحديات التي تواجه عودة السودانيين من شرق ليبيا، في ظل غياب خطوط الطيران والمسارات البرية المباشرة.

وأوضح وداعة أن اللقاء ناقش وضع خارطة طريق عملية لتيسير العودة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، استكمالاً للمباحثات التي أجرتها اللجنة مع وزارة الداخلية.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بين لجنة الأمل والسفارة السودانية في القاهرة والجهات المعنية، لضمان انسياب إجراءات العودة الطوعية بصورة سلسة ومنظمة.

رحلات العودة من يوغندا محطة جديدة في برنامج العودة الطوعية

وفي إطار الجهود المبذولة لتسهيل عودة السودانيين من الخارج، وصلت إلى مطار بورتسودان الدولي الرحلة العاشرة ضمن برنامج العودة الطوعية للسودانيين من جمهورية أوغندا، وعلى متنها 106 من المواطنين العائدين إلى أرض الوطن.

وتعد الرحلة العاشرة الثالثة والأخيرة ضمن ثلاث رحلات نظمها جهاز المخابرات العامة في إطار المبادرة الوطنية لإعادة السودانيين المقيمين في أوغندا، بما يسهم في توفير عودة آمنة ومنظمة للراغبين في الرجوع.

وأكدت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال العائدين، حيث أوضح د. عبد الحي الفاتح من إدارة الحجر الصحي القومي اكتمال التدابير الوقائية والصحية لضمان سلامة المواطنين القادمين.

وعبّر عدد من العائدين من أوغندا عن سعادتهم بالوصول إلى السودان بعد فترة من النزوح، مقدمين شكرهم للجهات التي أسهمت في تنظيم العودة وتوفير تكاليف الرحلات، مؤكدين أهمية استمرار برامج العودة حتى يتمكن جميع الراغبين من العودة إلى وطنهم.

لجنة الأمل مبادرة شعبية لتسهيل العودة من مصر

وفي جمهورية مصر العربية، برزت جهود لجنة الأمل للعودة الطوعية كمبادرة وطنية شعبية تهدف إلى تسهيل عودة السودانيين الراغبين في الرجوع إلى البلاد، عبر التنسيق مع مؤسسات الدولة السودانية والجهات المختصة، والعمل وفق أطر العمل التطوعي وبما يتكامل مع الجهود الرسمية.

وأعلنت اللجنة في بيانها التأسيسي الصادر في 17 فبراير 2026، أن تأسيسها جاء انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والواجب الإنساني تجاه السودانيين الذين اضطروا إلى مغادرة وطنهم بسبب الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023، مؤكدة العمل من أجل توفير عودة طوعية آمنة وكريمة.

وتستند اللجنة في عملها إلى مبادئ الشفافية والنزاهة، والطوعية الكاملة للعودة، وعدم الإعادة القسرية، واحترام قوانين الدول المستضيفة، إلى جانب توفير آليات واضحة لتنظيم إجراءات العودة وحفظ حقوق العائدين.

وتعمل اللجنة على إنشاء قواعد بيانات للراغبين في العودة، وتقديم الدعم الإرشادي والقانوني، والتنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل إجراءات التسجيل والتحقق وتنظيم الرحلات، مع إعطاء الأولوية للحالات الإنسانية، مثل المرضى وكبار السن والنساء والطلاب والأسر الراغبة في العودة.

دعم الإعلام والثقافة في رحلة العودة

وفي إطار المبادرات الداعمة لعودة السودانيين، تكفل وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر بعودة طوعية شملت عدداً من الإعلاميين وأهل الثقافة، في خطوة هدفت إلى إعادة هذه الفئات إلى البلاد والمساهمة في استعادة دورها في المشهد الإعلامي والثقافي خلال المرحلة المقبلة.

كما شهدت برامج العودة دعماً من عدد من السودانيين ورجال الأعمال، من خلال مبادرات ساعدت في توفير تذاكر السفر وتسهيل إجراءات العودة للفئات الأكثر احتياجاً.

جهود لزيادة وتسريع عمليات التفويج

وتمضي جهود برامج العودة بوتيرة منتظمة ومنسقة وذلك لزيادة وتسريع عمليات التفويج .

وفي ذلك السياق توجه وفد من لجنتي الأمل التنفيذية وديوان الزكاة الاتحادي لمحافظة الإسكندرية ومنطقة العجمي لوضع خطة محكمة مع ممثلي لجنة الأمل الفرعية هناك لمواصلة تفويج العائدين بسعة كبيرة وضوابط جديدة. ويترأس الوفد المشترك د. الأمين علي عبدالقادر مدير الإحصاء والتقنية وتخطيط المعلومات بديوان الزكاة الإتحادي ورئيس لجنة تفويج العشرة آلاف عائد من المحافظات المصرية وعضوية السكرتير التنفيذي الأستاذ منتصر عثمان و مقرر اللجنة الأستاذ حسن خالد والأستاذة نهى حضرة نائب رئيس لجنة النقل ورفقة الأستاذ عاصم البلال عضو اللجنة التنفيذية الناطق الرسمي باسم لجنة الأمل.

ويبحث الوفد المشترك من اللجنة والديوان مع القنصل العام بالإسكندرية واللجنة الفرعية للأمل بالمحافظة ومنطقة العجمى تعزيز عمل منسوبي اللجنة ومتطوعيها الكبير ووضع الخطة الجديدة لتوسعة وإحكام عمليات التفويج و زيادة حصة البصات والاتفاق على مكان التفويج مع الاتفاق على هيكلة إدارية وتنظيمية لأعمال منسوبي اللجنة والمتطوعين وتوفيق الأوضاع لضمان إستمرار عمليات التفويج بانتظام.

العودة.. خطوة نحو التعافي وإعادة البناء

ولا تقتصر العودة الطوعية على انتقال المواطنين من دول اللجوء إلى السودان، بل تمثل خطوة مهمة في استعادة النسيج الاجتماعي، وعودة الأسر والكفاءات والخبرات، وتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار.

ومن مصر ويوغندا وليبيا وعدد من الدول الأخرى، تستمر رحلات العودة التي تحمل آلاف القصص الإنسانية، لتؤكد أن ارتباط السودانيين بوطنهم ظل حاضراً رغم قسوة الظروف، وأن العودة تمثل بداية جديدة نحو الاستقرار والبناء واستعادة الحياة.

سونا