محمد حماقي يكشف عن مفاجأة لجمهوره مع شيرين عبد الوهاب

أحيا الفنان محمد حماقي حفلًا جماهيريًا ضخمًا ضمن فعاليات موسم جدة، في ليلة رفعت شعار “كامل العدد”، وسط حضور جماهيري كبير استقبله بحفاوة منذ اللحظات الأولى لصعوده الى المسرح.

وقدم حماقي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، وسط تفاعل لافت من الجمهور، الذي ردد معه كلمات الأغنيات عن ظهر قلب، خاصة أعماله الجديدة، في مشهد عكس الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها في المملكة العربية السعودية.

وشهد الحفل تفاعلًا استثنائيًا من الحضور، الذين لم يكتفوا بترديد أغانيه الشهيرة، بل فاجأوا حماقي بحفظ كلمات أغنيات أحدث ألبوماته، الى جانب طلباتهم المستمرة لأغنيات بعينها، ما دفعه الى تغيير ترتيب الفقرات أكثر من مرة للاستجابة لرغبات جمهوره.

وأعرب حماقي عن سعادته بالأجواء التي عاشها خلال الحفل، مؤكدًا أن الحماس الكبير الذي لمسه من الجمهور جعله يستمتع بكل لحظة على المسرح.

محمد حماقي يعلن عن مفاجأة: دويتو مع شيرين عبد الوهاب في جدة

وكانت أبرز مفاجآت الحفل عندما قدم محمد حماقي أغنية “بحرية”، موجهًا تحية خاصة الى الفنانة شيرين عبد الوهاب، قبل أن يكشف عن مفاجأة لجمهوره.

وأعلن حماقي خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد على هامش الحفل، أن مدينة جدة ستكون على موعد قريب مع حفل يجمعه بشيرين، لتقديم الأغنية سويًا على المسرح، وهو ما قوبل بتفاعل وتصفيق كبير من الحضور، الذين رحبوا بالفكرة وأبدوا حماسهم لهذا اللقاء الفني المنتظر.

ولم يتوقف التفاعل مع انتهاء الوقت المحدد للحفل، إذ واصل محمد حماقي الغناء والتفاعل مع جمهوره، غير مكترث بانتهاء الموعد الرسمي، في مشهد عكس حالة الانسجام الكبيرة التي جمعته بالحضور.

وحرص محمد حماقي على توجيه الشكر لجمهور جدة على الاستقبال الحافل والحب الكبير الذي لمسه طوال الحفل، مؤكدًا أن هذه الليلة ستظل من الحفلات المميزة في مسيرته الفنية.

ويأتي حفل محمد حماقي ضمن سلسلة الحفلات الغنائية التي تنظمها شركة بنش مارك ضمن فعاليات موسم جدة، والتي تستضيف نخبة من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، في إطار تعزيز مكانة جدة كواحدة من أهم الوجهات الترفيهية والثقافية في المنطقة، واستمرارًا لتقديم فعاليات فنية تستقطب جمهورًا واسعًا من داخل المملكة وخارجها.

محمد حماقي يعلّق على جدل “بحرية”

كان محمد حماقي قد علّق على الجدل الذي أثير مؤخرًا بسبب أغنية “بحرية” التي قدمها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب من ألبوم “سمعوني”، مؤكدًا أن الأغنية إذا لم يكن لها رد فعل فلا يشعر بأنه قدم شيئا مختلفا.

وقال محمد حماقي، في تصريحات لإحدى المنصات: “دا شيء يبسطني الناس لو مهنجتش قدام الأغنية مكنتش هحس أني قدمت شيء مختلف وممكن الأغنية تهنج وتفضل يعني هي جديدة بس مش حلوة، وممكن تقف قدامها شوية اللي هو مش مستوعبها وبعدين تحبها أوي”.

وأضاف: “فكرة الكلام بتاع أغنية بحرية بصراحة أنا بشوف عزيز في الأغنية دي أبدع في الحالة اللي هو اتكلم فيها، شيرين أول مرة سمعت الأغنية قامت وقفت من مكانها اللي هو بقالي كتير مسمعتش حاجات حلوة وحبت الأغنية من أول مرة سمعتها”.

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