أردول .. سنعمل بمسؤولية وطنية من أجل العبور ببلادنا وشعبنا إلى بر الأمان

مبارك أردول عبر صفحته الرسمية. اللقاء اليوم في الخرطوم مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، كان بنّاءً وإيجابياً، وسيسفر عن نتائج إيجابية خلال الأيام المقبلة.

ستضطلع الكتلة الديمقراطية بدورها كاملاً في هذه المرحلة الدقيقة، وهي تدرك حجم المخاطر والتحديات، كما تدرك الفرص المتاحة، وستعمل بمسؤولية وطنية من أجل العبور ببلادنا وشعبنا إلى بر الأمان.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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