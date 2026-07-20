وزير الصحة .. “حرب المخدرات معركة ثانية ضد البلد وشبابها بإعتبارها قضية امن قومي”

في إطار الجهود لمكافحة المخدرات، عقدت اللجنة العليا للوقاية من المخدرات وعلاج الإدمان، اجتماعها الأول اليوم بوزارة الصحة الاتحادية برئاسة وزير الصحة د. هيثم محمد ابراهيم.

وفي مستهل الاجتماع، تلا الوزير قرار إعادة تكوين اللجنة برئاسته، ووكيل الصحة رئيسا مناوبا،ومهامها واختصاصاتها وعضويتها، مبينا إن الإدمان ومكافحته وعلاجه قضية تتجاوز حدود الصحة، الأمر الذي يستدعي المساندة والدعم من كل الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها والعمل معا للمكافحة والقضاء عليه، كل فيما يليه، في ظل الإنتشار المتعاظم للمخدرات بكل انواعها والتعاطي، موضحا أن “حرب المخدرات معركة ثانية ضد البلد وشبابها بإعتبارها قضية امن قومي”.

واكد الوزير، الحاجة للرؤية المتكاملة والكلية، لافتا إلى الاهتمام بملف المخدرات من قبل مجلسي السيادة والوزراء، مثمناً دور منظمات المجتمع المدني ومتعهدا بتذليل الصعاب امام عملها، على أن تلتزم بالموجهات والمعايير التي تخدم المتعاطي، موجها بتنفيذ زيارة لمركزي علاج الإدمان بمستشفيي عبد العال الادريسي والتجاني الماحي للوقوف على احتياجاتهما لتوفيرها.

ونوه الوزير، إلى الشروع في الإعداد لورشة جامعة عن المخدرات والادمان، موجها بتجهيز الأوراق العلمية المطلوبة التي ستعرض في الورشة.

سونا