مجتبى خامنئي يهاجم أميركا: توقيع ترامب أثبت مجددا أن لا قيمة له

القاهرة - كتب محمد نسيم - هاجم المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، مساء اليوم السبت، الولايات المتحدة، معتبرًا أن "نقض العهود المتكرر" تجاه مذكرة التفاهم يؤكد، بحسب قوله، أن توقيع الرئيس الأميركي (دونالد ترامب) لا قيمة له ولا مصداقية، ولدى الشعب الإيراني دروس لا تنسى للعدو الأميركي".

وقال خامنئي في رسالة إن "التنمر والنزعة الشمولية والوحشية" تمثل أجزاء من النهج الأمريكي، مضيفًا أن انتهاك العهود يشكل "وثيقة دامغة على كذب أمريكا"، وفق تعبيره.

واتهم خامنئي واشنطن بالسعي إلى إشعال الحروب، محذرًا من أن الشعب الإيراني و"جبهة المقاومة" سيلقنانها دروسًا، مشيدًا بما وصفه بشجاعة المقاتلين وأبناء الجنوب الإيراني خلال الأيام الأخيرة.

ودعا المرشد الإيراني إلى تعزيز الوحدة الداخلية وتجنب الخلافات السياسية، مؤكدًا أن تماسك الشعب والمسؤولين يمثل، بحسب قوله، ضمانة لعزة إيران واستقلالها في مواجهة "العدو الأمريكي".

المصدر : وكالات