تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 05-06-2026

يستقر سعر البتكوين (BTCUSD) على سلسلة خسائر متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى مستوى الدعم 60,000$، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من هيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.