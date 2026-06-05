الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 05-06-2026

0 نشر
0 تبليغ

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 05-06-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 05-06-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-06-05 17:42PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر البتكوين (BTCUSD) على سلسلة خسائر متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى مستوى الدعم 60,000$، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من هيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا