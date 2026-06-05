شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 05-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-06-05 17:42PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يستقر سعر البتكوين (BTCUSD) على سلسلة خسائر متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى مستوى الدعم 60,000$، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من هيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.