بديل توروب في الأهلي ومصير محمد شريف ومصطفى شوبير بعد الموسم الصفري

كورة 365 – القاهرة – تشهد أروقة النادي الأهلي حراكاً إدارياً مكثفاً لإعادة ترتيب أوراق الفريق الأول لكرة القدم بعد الموسم المخيب للآمال؛ حيث يترقب مسؤولو القلعة الحمراء الرد النهائي من المدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل (51 عاماً)، لتولي القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد.

ودخل المدرب البرتغالي — صاحب الخبرات العريضة مع أندية الخليج والنصر والتعاون والفيحاء في السعودية، والعين الإماراتي، وألميريا الإسباني — في مفاوضات متقدمة مع الأهلي الذي قدم له عرضاً مبدئياً، في الوقت الذي يمتلك فيه عرضاً آخر من الاتفاق السعودي، ليطلب إيمانويل مهلة قصيرة لحسم وجهته المقبلة. ويحظى المدرب بتأييد واسع داخل لجنة الكرة بالأهلي، يقوده ياسين منصور نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، إذ استقرت الإدارة على إقالة الدنماركي ييس توروب رسمياً في الأول من يوليو المقبل مع التزام النادي بسداد رواتب 3 أشهر كشرط جزائي.

تأتي هذه التحركات وسط انتقادات لاذعة وجهها علاء إبراهيم، نجم الكرة المصرية السابق، الذي وصف صفقات الأهلي الأخيرة بأنها “دون المستوى” ولا تليق بالقميص الأحمر، مؤكداً في تصريحات تلفزيونية أن التخبط الإداري والتعاقد مع لاعبين غير مؤهلين هما السبب الرئيسي وراء الخروج بموسم صفري وخسارة الألقاب.

وعلى صعيد التحضيرات وتطهير القائمة، يعقد ياسين منصور جلسة مع سيد عبد الحفيظ لترتيب المعسكر الإعدادي الخارجي الذي سينطلق عقب نهاية مشاركة الفراعنة في كأس العالم 2026، وسط مفاضلة بين وجهات أوروبية وأخرى عربية تتقدمها تونس. وفي الوقت ذاته، استقرت الإدارة على فتح باب الرحيل أمام المهاجم محمد شريف في الميركاتو الصيفي الحالي، شريطة التعاقد مع بديل محلي قوي لحل العقم التهديفي الذي كلف الفريق التتويج بالدوري ودوري الأبطال، وسط اهتمام ملموس بضم اللاعب من أندية زد وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.

وفي ملف حراسة المرمى، اتجه النادي إلى تأجيل تجديد عقد الحارس الشاب مصطفى شوبير — الذي ينتهي في يوليو 2027 — إلى ما بعد المونديال بناءً على رغبة اللاعب الذي يترقب عروضاً رسمية من الدوري الإسباني، فيما نفت المصادر الرسمية ما تردد حول اشتراط الحارس الحصول على مليون دولار سنوياً للتجديد.

وفي سياق متصل، فجّر الإعلامي محمد شبانة مفاجأة بشأن تداعيات غياب المارد الأحمر عن المعترك الإفريقي، كاشفاً أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يدرس حالياً تعديل نظام دوري أبطال إفريقيا لمنح الدول الأعلى تصنيفاً 3 مقاعد بدلاً من مقعدين، وذلك لتفادي الأزمات التسويقية الحادة وخسائر البث التلفزيوني الناتجة عن غياب الأندية الجماهيرية الكبرى كالأهلي. كما أشار شبانة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يدرس بدوره مقترحاً تسويقياً لزيادة عدد منتخبات المونديال مستقبلاً ليضم 68 منتخباً بهدف تعظيم الأرباح التجارية.