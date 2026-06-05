بعد شائعات الخيانة… بيرك أوكتاي وزوجته يحسمان الجدل حول انفصالهما

دبي - فريق التحرير: احتفل الممثل التركي بيرك أوكتاي وزوجته الممثلة يلدز أتيكسوي بعيد ميلاد ابنتهما الصغيرة “ميرا مالينا” الثاني، وسط أجواء عائلية دافئة ومليئة بالبهجة والرموز الطفولية اللطيفة التي خطفت الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك بيرك أوكتاي، عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، صورة عفوية جمعته بزوجته وابنتهما خلال عطلة صيفية، وأرفقها بتعليق مقتضب حمل الكثير من المعاني، إذ كتب: “عائلتي” مع رمز القلب الأبيض، في إشارة واضحة إلى متانة العلاقة التي تجمع أفراد أسرته واستقرار حياتهم العائلية.

من جهتها، نشرت يلدز أتيكسوي مجموعة من اللقطات العائلية المميزة من الاحتفال عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، ووجهت رسالة مؤثرة إلى ابنتها قالت فيها: “ابنتي ذات العيون الباسمة، حظي، وبركة منزلي، ونبض روحي وضحكتي المبهجة… أشكر الله كل يوم لأنني أصبحت والدتكِ. دعائي الأكبر دائماً أن نشهد أنا ووالدكِ سنوات كبركِ بصحة وعافية. شكراً لكِ على كل شعور جميل جعلتيني أعيشه، وعلى هذا الحب اللامحدود. أنتِ فرحتي وسلامي”.

ولم تخلُ رسالتها من الطرافة، إذ علّقت على مفاجأة زوجها لابنتهما قائلة: “أن تكون أباً لفتاة يعني أيضاً أن تفاجئها بملابس تنكرية على شكل حيوانها المفضل، الأرنب”، في إشارة إلى الزي الذي ارتداه بيرك خلال الحفل لإسعاد طفلته.

وجاء هذا الظهور العائلي الدافئ والرسائل المليئة بالمحبة بمثابة رد غير مباشر على الشائعات التي انتشرت خلال الفترة الماضية، والتي تحدثت عن خلافات وانفصال محتمل بين الثنائي بسبب مزاعم الخيانة، ليؤكد بيرك ويلدز من جديد أن علاقتهما ما زالت قائمة على الحب والاستقرار، بعيداً عن كل ما يُتداول من أخبار غير مؤكدة.