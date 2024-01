بعد الثرثرة مع تايلور سويفت في غولدن غلوب.. سيلينا غوميز تبتعد عن إنستغرام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في قرار مفاجئ وإنما أصبح عادةً بالنسبة لـ سيلينا غوميز، قررت المغنية العالمية أن تبتعد عن التواصل مع متابعيها عبر حسابها على “إنستغرام”.

وجاءت هذه الخطوة، كرد غير مباشر على تصدّر اسمها الصحف والمجلات، بعد أن رصدتها عدسات الكاميرات في حفل الـ Golden Globe وهي تثرثر مع صديقتها تايلور سويفت، ورجّح البعض أنها تتكلم عن كايلي جينر، التي منعتها أن تلتقط صوراً مع حبيبها تيموثي شالاميه.

ونشرت سيلينا على خاصية الـ”ستوري” الخاصة بحسابها على “إنستغرام”، فيديو لحبيبها بيني بلانكو وهو يلعب مع بعض الأطفال؛ معلقةً على الفيديو بما يلي: “سأكون بعيدة عن وسائل التواصل لفترة، أنا أركز على ما يهم حقاً”.

ورجّحت الصحف العالمية أن السبب وراء ابتعاد غوميز، المرأة الأكثر متابعة على “إنستغرام”، هو الهجوم الشرس الذي شنّه عليها عددٌ كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على أثر انتشار فيديو لها وهي تتحدث مع صديقتها الفنانة تايلور سويفت في حفل “غولدن غلوب”؛ معتبرين أنها كانت تتكلم عن كايلي جينير وحبيبها تيموثي شالاميه بحديثها المغلق والثرثرة، وذلك بحسب تعابير وجهها، التي كانت تدل على استهزاء واستغراب من أمرٍ ما صادم.

وقد نفى مصدرٌ مقرّب من النجمة، الأمر بشكل قاطع، إلا أن رواد الإنترنت لم يقتنعوا كثيراً بالتبريرات.

حصل مسلسل سيلينا غوميز Only Murders in the Building على 5 ترشيحات إجمالية هذا العام، بما في ذلك أفضل مسلسل تليفزيوني، كوميدي أو موسيقي.. في حين أن النجمين المشاركين: ستيف مارتن، ومارتن شورت، تنافسا على جائزة أفضل أداء لممثل في مسلسل تليفزيوني، كوميدي أو موسيقي.. إضافةً إلى ترشيح ميريل ستريب لجائزة أفضل أداء لممثلة في دور مساعد في مسلسل تليفزيوني، والذي جعلها تحطم رقمها القياسي كأكثر ممثلة مرشّحة في تاريخ جائزة غولدن غلوب.