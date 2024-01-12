ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ريم البارودي، مجموعة من الصور لها برفقة والدها الراحل، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لوفاته.

وشاركت ريم متابعيها مجموعة من الصور التي ظهرت فيها برفقة والدها الراحل، وأرفقتها بكلمات مؤثرة عبرت فيها عن ألمها الكبير لفراق والدها.

وكتبت ريم تعليقاً على الصور، قالت فيه: "اللهم إني لا أسالك رد القضاء ولكني أسالك دائما اللطف فيه، توفي الي رحمه الله والدي المهندس مجدي مدحت عزت البارودي 11 يناير 2023 أول مرة، أكتب وأقدر من سنة عدت سنة شوفت فيها أسوأ قلوب البشر، اتألمت وتعلمت وما زلت بتألم على فراقه".

وأضافت ريم: "منذ تاريخ وفاته كان ذلك تاريخ وفاة قلبي لازلت أتذكر تلك الرجفه اللي هزت قلبي، حين علمت بوفاته سيظل عزائي بك عمرا حتى نلتقي يا والدي، اسألكم الفاتحه والدعاء لوالدي ولكل من رحل عنا".



كانت هذه تفاصيل خبر ريم البارودي تحيي الذكرى الأولى لوفاة والدها بكلمات مؤثرة: سيظل عزائي بك عمرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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