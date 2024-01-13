ميرنا وليد - بيروت - شاركت ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس الجمهور مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه برفقة زوجها الفنان اللبناني عاصي الحلاني، وهما يرقصان بسعادة وخفة دم واضحة على أنغام أغنيته القديمة "بحبك وبغار".

وكانت شاركت ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس الجمهور مقطع فيديو لها، وهي تؤدي أغنية "ليلة عيد" بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مستعرضة قدراتها الغنائية.

وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع خفة دم كوليت ولطافتها.

وكانت كوليت بولس قد إحتفلت بعيد زواجها الـ 28 من عاصي الحلاني، وشاركت الجمهور صورة رومانسية للغاية تجمعهما من العاصمة الفرنسية باريس.

كانت هذه تفاصيل خبر عاصي الحلاني وزوجته كوليت يضجان مواقع التواصل الإجتماعي برقصهما على أنغام بحبك وبغار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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