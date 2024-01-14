في ذكرى رحيلها.. صورة نادرة للفنانة مديحة كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

في ١٣ يناير ١٩٩٧، رحلت عن عالمنا النجمة مديحة كامل بعد ٥ أعوام من اعتزالها الفن

مديحة كامل ابنة مدينة الإسكندرية، تعتبر من أجمل الوجوه التي ظهرت على الشاشة

تنوعت أعمال مديحة كامل في السينما والمسرح والتليفزيون، فقدمت خلال مسيرتها الفنية أعمالا هامة

ومن أبرز الأفلام التي قدمتها الفنانة الراحلة: "٣٠ يوم في السجن، مطاردة غرامية، الصعود إلى الهاوية، الجحيم، ملف في الآداب، العرافة، تجيبها كده تجيلها كده هي كده" وغيرها

أما في التليفزيون قدمت أعمال لا تنسى منها: "البشاير، العنكبوت، انتقام امرأة، الأفعى، لا أعرف نفسي، الحائرة"

في عام ١٩٩٢ اتخذت الفنانة الراحلة قرارا باعتزال الفن وارتداء الحجاب لتبتعد تماما عن الأضواء بعدها، ورحلت عن عالمنا عن عمر يناهز ٤٩ عاما

الخليج 365 يعرض لكم صورة نادرة للنجمة مديحة كامل: