أجندة قصور الثقافة الأسبوعية .. انطلاق مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون وبدء موسم نوادي المسرح

ياسر رشاد - القاهرة -

أجندة قصور الثقافة الأسبوعية .. تحفل الأجندة الأسبوعية للهيئة العامة لقصور الثقافة، بمجموعة ثرية من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم الجمعة 16 فبراير وحتى الخميس المقبل 22 فبراير، في إطار برامج وزارة الثقافة.

مهرجان أسوان

من أبرز تلك الفعاليات انطلاق مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الحادية عشرة، بعد غد الأحد برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان"، وتنظمه هيئة قصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وبالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حتى 22 فبراير تزامنًا مع الاحتفال بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بمعبده الشهير بأبي سمبل.

ويشارك بالمهرجان 5 فرق فنون شعبية من دول بولندا والمكسيك والهند وفلسطين والسودان، بالإضافة إلى 10 فرق مصرية وهي الوادي الجديد، توشكي، أسوان، الشرقية، مطروح، الحرية، أسيوط، بورسعيد، الأقصر وملوي، ومن المقرر أن تقدم الفرق المشاركة باقة من عروضها الفلكلورية المتميزة التي تليق بذلك الحدث العالمي الذي يؤكد إعجاز الحضارة المصرية القديمة.

كما تشهد المحافظة استمرار فعاليات الملتقى الثقافي التاسع والعشرين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" والمقام حتى 17 فبراير تحت شعار "يهمنا الإنسان"، باستضافة 200 طفل من 6 محافظات وهي شمال وجنوب سيناء، الوادي الجديد، أسوان، مطروح، حلايب والشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر، والأسمرات بالقاهرة، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بقضايا الطفل.

وفي مجال المسرح تطلق الهيئة اليوم الجمعة الموسم الجديد من نوادي المسرح، ويتنافس بها 163 عرضا مسرحيا من مختلف المحافظات، بمشاركة عدد من الشباب المبدعين، حيث تبدأ الفعاليات مع عروض إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على مسرح مركز الجيزة الثقافي.

وفي محافظة الفيوم تقدم فرقة القومية العرض المسرحي "مركب بلا صياد" إخراج أحمد السلاموني، بدءا من مساء اليوم على مسرح مجلس المدينة، ويستمر عرضه حتى يوم 25 من الشهر الحالي.

من ناحية أخرى يقدم قصر السينما بجاردن سيتي مجموعة متميزة من الأفلام العالمية مجانا للجمهور، يعقب بعضها عدد من الندوات النقدية بحضور نقاد متخصصين.

ويشمل هذا الأسبوع أيضا عددا من الندوات والأمسيات الأدبية، لنخبة من الأدباء والمفكرين، أهمها لقاء للاحتفاء بمسيرة الكاتب الكبير مصطفي نصر، ضمن برنامج "العودة إلى الجذور" الثلاثاء المقبل بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، إلى جانب لقاء لمناقشة ديوان "وأنت قصاد عيني" للشاعرة إيمان ربيع، يوم الخميس المقبل بمكتبة الفيوم العامة.

كما تنظم قصور الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمختلف المحافظات بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، واليوم العالمي لمكافحة التطرف، إلى جانب الاحتفاء بذكرى وفاة كوكب الشرق أم كلثوم.

وتحفل الأجندة بعدد من الورش الفنية بقصور الثقافة بالمحافظات منها تعليم رسم البورتريه والمنظور، الطبيعة الصامتة، فن الماندالا، الخط العربي، تعليم أساسيات الإيقاع، تصميم الأزياء.

بالإضافة إلى اللقاءات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدة قضايا منها الاحتباس الحراري وأثره على البيئة، فن إدارة الوقت، مهارات التفكير الإيجابي، التراث الشعبي، ومسرح الطفل وغيرها.