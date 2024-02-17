شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز بإطلالة شبابية بعد الخروج من استوديو تسجيل للأغاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت المغنية جينيفر لوبيز رشاقتها أثناء مغادرتها استوديو التسجيل في مدينة نيويورك نهاية الأسبوع الماضى، وذلك بعدما ارتدت معطفًا مميزًا تحت تيشرت كاجوال، وظهرت في الإطلالة وهى لا تتأثر بسن، وكأنها لا تزال شابة.



لوبيز



لوبيز خلال صورة أخرى

تلك ليست المرة الأولى التى تتميز فيها لوبيز بإطلالتها الشبابية، وذلك بعدما خطفت الأنظار إليها خلال حضورها عروض الأزياء الراقية لموسم ربيع وصيف 2024 المقامة في باريس، ولكن هذه المرة خلال عرض أزياء المصمم اللبناني إيلي صعب، وفقًا لما ذكره تقرير مجلة "فوج".



جينيفر لوبيز فى صورة أخرى

واستطاعت من خلال إطلالتها المميزة بأسبوع الموضة في باريس لربيع وصيف 2024، أن تجعل من إطلالتها حدث هام، خاصة أنها ظهرت أيضًا في أول يوم من الموسم وقد استطاعت أن تخطفت الأنظار إليها بإطلالتها المميزة قبل حضورها عرض شياباريللي حين وصلت إلى العرض وهي ترتدي جاكيت متوسطة الطول مصنوع من 7000 آلف زهرة بيضاء حقيقية تم تجفيفها بطريقة متخصصة ليتمكن المصمم من تثبيتها على معطف، وأكملت النجمة العالمية إطلالتها بارتداء جوارب سوداء ونظارة شمسية متناهية الصغر.