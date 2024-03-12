شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشنى: كنت أتمنى أعمل تتر فى رمضان وربنا كافأنى بتترين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان وائل الفشنى لـ"الخليج 365" إنه يسجد لله شكرًا وإجلالاً لتحقيق أمنيته في العودة مرة أخرى لعمل تترات في رمضان، فبعد تقديمه تترات مسلسلات "طايع" و"واحة الغروب" من عدة سنوات أنعم الله عليه هذا العام بتترين لعملين كبيرين هما "الحشاشين" و"بيت الرفاعى"، مختتمًا تصريحه بأنه يتمنى أن ينال التتران إعجاب الجمهور، ووجه الشكر لكل من وثق فيه وأعطاه هذه الفرصة والعودة مرة أخرى لتقديم تترات في هذا الشهر.



وائل الفشنى

ويقدم الفنان وائل الفشنى تتر مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز والتتر كلمات عمر الخيام ورؤية موسيقية نبيل أبو حافة أما التتر الثانى الذى يقدمه الفشنى خلال المارثون الرمضانى هذا العام حيث إنه يقدم تتر مسلسل بيت الرفاعى بطولة النجم أمير كرارة.