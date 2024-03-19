شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 8.. سلوى خطاب وانتصار يلاحقان المعلم شداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 8 من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، والذى يعرض على قناة الحياة حصريًا، كما يعرض على منصة watch it، أحداثًا مختلفة، حيث تلقت عدولة - سلوى خطاب اتصالاً يفيد بأن العصابة لم تستطع الحصول على الفلوس من المعلم وأنه واجههم وضربهم، فأكدت لهم إذا غادروا بدون الحصول على فلوس المعلم ستلقنهم درسًا بسبب خيبتهم، كما لاحظت "فوز" انتصار وعدولة أن المعلم شداد - طارق النهرى معحب بجيهان قمرى، فخططا لإيذائه إذا حاول أن يتزوج منها.

مسلسل المعلم

كما طلب أحمد فؤاد سليم السماح من دهب ابنته بسبب زواجه من جيهان قمرى، كما شهدت الحلقة هروب منعم من مصحة الإدمان، وضرب أخته دهب حتى يحصل على الأموال، وطلبت منه ان يهدأ ويقف بجانبها ويساندها لمساعدة والدها المريض الذى سيفارق الحياة.

وشعرت شقيقة المعلم برعب وقلق تجاه أخوها حتى جرحت يداها، ونزلت إلى منزل شقيقها لتبلغ زوجته زمزم أن شقيقها فى ضيقة، وطرقت دهب الباب على شقة زمزم وطلبت منها مساعدتها خاصة أن والدها سقط مغشيا عليه.

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.



مسلسل المعلم الحلقة 8