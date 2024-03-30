وفاة الممثل الأميركي لويس غوسيت جونيور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي عن 87 عاماً الممثل الأميركي لويس غوسيت جونيور، وهو أول ممثل أسود يفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

ونقلت وسائل إعلام من بينها “سي بي اس” عن عائلة غوسيت جونيور قولها إنه توفي مساء الخميس في لوس أنجليس من دون الإشارة إلى سبب وفاته.

حاز لويس غوسيت جونيور سنة 1983 جائزة أوسكار عن دوره كرقيب في فيلم “ان اوفيسير أند ايه جنتلمان” (“An Officer and a Gentleman”). وفاز بجائزة غولدن غلوب عن هذا الدور أيضاً.

وشارك الممثل في أكثر من 60 فيلما، وكان ثالث ممثل أسود بعد هاتي مكدانيل وسيدني بواتييه، يفوز بجائزة اوسكار.

ومثل لويس غوسيت أيضاً في مسلسلات تلفزيونية كثيرة بينها “روتس” (“Roots”) الذي شاهد حلقته النهائية في كانون الثاني (يناير) 1977 أكثر من مئة مليون شخص.

واكتسب الممثل المتحدر من نيويورك والذي أعلن العام 2010 أنه مصاب بسرطان البروستات، صورة الرجل القوي في أفلام حركية بينها “آيرن إيغل” (“Iron Eagle”).

وتطلّق لويس غوسيت الذي كان يقيم في ماليبو بكاليفورنيا، من زوجته الثالثة عام 1992، وهو أب لولدين.

ولد لويس غوسيت في بروكلين بنيويورك في 27 أيار (مايو) 1936، ويعود أول عمل مسرحي له إلى “تايك ايه جاينت ستيب” الذي اختارته صحيفة “نيويورك تايمز” من بين أفضل عشرة عروض في برودواي للعام 1953.

ومن بين الأفلام التي شارك فيها أيضا “ذي ديب” (“The Deep”) و”بلو تشيبس” (“Blue Chips”) و”داديز ليتل غيرلز” (“Daddy’s Little Girls”) و”فايرووكر” (“Firewalker”).

ورُشّح لويس غوسيت ست مرات لنيل جوائز “إيمي” التلفزيونية.

وفي العام 2015، قال في حديث إلى مجلة “فرايتي” إنّ دور الرئيس المصري أنور السادات الذي أداه في فيلم تلفزيوني، هو المفضل لديه.