قبل بضعة أشهر، بدأ توم كروز بمواعدة إلسينا خيروفا، عارضة الأزياء الروسية والزوجة السابقة لرجل الأعمال الروسي دميتري تسفيتكوف، الذي قام “بتحذير” الممثل بالفعل في الماضي من زوجته السابقة وأم لطفلين: “عليك أن تدرك أن إلسينا لها أذواق باهظة الثمن”. علاوة على ذلك، لم يتردّد في نصحه بإبقاء “عينَيه مفتوحتَين على مصراعيهما وكذلك محفظته”. وذهب تسفيتكوف إلى حدّ القول إنه “خلال ١١ عامًا من الزواج، أنفقت خيروفا أكثر من ١٠ ملايين يورو على الملابس وحقائب اليد”.
ومع مرور الوقت، يبدو أن هذه الكلمات قد أثّرت على كروز الذي انتهى به الأمر إلى اتخاذ قرار إنهاء علاقته بالعارضة الروسية، حيث اشارت المصادر أن السبب هو تجنّب المشاكل مع زوجها السابق.
ويوضح مصدر مقرّب من الرجل الذي يلعب دور إيثان هانت في فيلم Mission Impossible: “كروز يصوّر ولا يمكنه تصوير فيلم ويجعل زوجها السابق يقول أشياء سيئة في كل مرة يتم ذكره في الصحافة”.
وأكّد مصدر مقرّب من كروز أن الممثل يضع نصب عينَيه التمثيل فقط وهذه هي الطريقة الوحيدة التي تمكّن بها من البقاء في القمة لسنوات عديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر توم كروز ينفصل عن شريكته بعد أن حذّره زوجها السابق… اقرأ التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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