ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور للسيدة مايا بكري، وهي زوجة الممثل السوري سامر إسماعيل نجم مسلسل "ولاد بديعة".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع صور وشبهها البعض بالنجمة العالمية شاكيرا.

مسلسل "ولاد بديعة" من بطولة الممثلين سلافة معمار، يامن الحجلي، محمود نصر، نادين تحسين بك، سامر إسماعيل، إمارات رزق، عدنان أبو الشامات، ديمة الجندي، لينا حوارنة، روزينا لاذقاني، ونادين خوري، تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، في سابع تعاون بينهما، إخراج رشا شربتجي.

تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي إنساني، حول أربعة أشقاء هم: سلافة معمار (بديعة)، محمود نصر (مختار)، سامر إسماعيل (شاهين) ويامن الحجلي (ياسين)، يلعبون أدوار "ولاد بديعة"، وتجسد الممثلة إمارات رزق دور والدتهم.

كانت هذه تفاصيل خبر زوجة نجم "ولاد بديعة" سامر إسماعيل شبيهة شاكيرا.. إليكم صورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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