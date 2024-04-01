إطلالة رمضانية خارجة عن المألوف لـ مي عمر.. والأناقة عنوانها

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المصرية مي عمر أنظار المتابعين بإطلالة رمضانية خارجة عن المألوف عنوانها الأناقة.

وقد إرتدت مي عمر سروال طويل وواسع باللون الكحلي، مع كورب توب بتصميم العباءة بقبة عالية، ومع أكمام طويلة وواسعة تصل إلى الأرض، ونسقت معها حذاء صيفي مفتوح باللون الذهبي.

ومن الناحية الجمالية، رفعت مي شعرها بالكامل عن وجهها وطبقت ماكياج ناعم يليق بجمالها، مه نظارات شمسية باللون الأسود.

وكانت مي عمر قد احتفلت بانتهاء عرض مسلسلها "نعمة الأفوكاتو" الذي لاقى نجاحاً بارزا خلال عرضه في دراما رمضان 2024.

ونشرت مي عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور توضح تصدر المسلسل قائمة "الترند" وتحقيقه أعلى نسب المشاهدة.

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