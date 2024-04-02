في حضرة الموت تتلاشى الخلافات… النجوم يعزّون سيرين عبد النور

حرص عدد كبير من المشاهير والفنانين والممثلين على مواساة الفنانة سيرين عبد النور بمصابها الأليم بعد خسارة والدتها السيدة سيلفي جوزف قطوف التي توفيت بعد معاناة مع مرض سرطان الرئة.

وتوافد النجوم اليوم الثلاثاء، ٢ الجاري، الى كنيسة مار نقولا – للروم الارثوذكس – الأشرفية، حيث قدّموا واجب العزاء بالراحلة نذكر منهم: ماجدة الرومي، نجوى كرم، نانسي عجرم ومدير أعمالها جيجي لامارا، المنتج صادق الصبّاح وابنته المنتجة لمى الصبّاح، نادين الراسي، ورد الخال، جوزيف عطية، عادل كرم وشقيقه طارق كرم، جورج خباز، ليدي مادونا، يوسف حداد، كميل متى وغيرهم.

وتستمر سيرين عبد النور بتُقبل التعازي يوم الاربعاء في الثالث من شهر نيسان الجاري ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرًا ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة مار نقولا – للروم الارثوذكس – الأشرفية.

كما تلّقت “سيرين” عشرات الرسائل المعزّية بوفاة والدتها ابرزها من زميلتَيها النجمتين ماغي بو غصن ونادين نسيب نجيم اللتين كسرَتا حاجز الخلاف بينهما وبين سيرين بعد فترة انقطاع طويلة وخلافات نتحفظ عن اعادة ذكرها وتوجّهتا لها عبر مواقع التواصل بعبارات الحزن والمواساة في مصابها الأليم.