شقيق الأميرة ديانا يكشف عن صورة نادرة لها في أول يوم دراسي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عاد شقيق الأميرة ديانا تشارلز سبنسر، البالغ من العمر 59 عاماً، في الذاكرة إلى أيام دراسته برفقة شقيقته؛ تزامناً مع موعد نشره كتابه الجديد A Very Private School.

ونشر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، صورة من أيام الطفولة مع ديانا، يعود تاريخها إلى عام 1968، وتُظهر الصورة الشقيقين يرتديان زيّاً باللون الأحمر. قال سبنسر إنها التُقطت في يوم هام في تعليمه عند بلوغه سن الرابعة.

وأرفق تشارلز سبنسر منشوره بتعليق قال فيه: “في أول يوم لي في المدرسة، في سبتمبر 1968، التقط والدي هذه الصورة لي ولأختي ديانا، قبل أن يقودنا إلى سيلفيلد، مدرسة ابتدائية جميلة حقاً في كينغز لين، نورفولك. كانت مديرة المدرسة السيدة جين لو، سيدة حنونة وتهتم وتحب أولادها وبناتها”. وأضاف: “بقيت هناك حتى عام 1972، عندما ذهبت إلى المكان الذي أطلق عليه- في كتابي- مدرسة خاصة جداً”.

ومؤخراً، شارك تشارلز سبنسر لمحة نادرة من طفولتهما؛ حيث نشر عبْر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، صورةً بالأبيض والأسود- يعود تاريخها لأواخر الستينيات- لنفسه وديانا بجانب بعضهما البعض يبتسمان، بينما في الخلف والدتهما، فرانسيس شاند كيد وهي تبتسم أيضاً.

تُظهر الصورة تشارلز الصغير وهو يقف على أرجوحة بجوار ديانا، بينما كانت والدتهما تمسك به من الخلف.

وأرفق تشارلز سبنسر مع الصورة تعليقاً جاء كالتالي: “أنا وأمي وديانا، عام 1967. كنت سأبلغ الثالثة، وديانا الخامسة أو السادسة. أحب مدى سعادة كل واحد منا”. وفي التعليق أيضاً، شارك تشارلز معلومة عن لقب طفولته؛ حيث كتب: “في هذه المرحلة من حياتي، أطلقت عليّ والدتي لقب «Buzz» لأنها رأتني أمتلك طاقة لا نهاية لها مثل نحلة سعيدة ومشغولة”.

كانت الأميرة ديانا وتشارلز اثنين من بين خمسة أبناء ولدوا لفرانسيس وجون سبنسر. لديهما شقيقتان أكبر منهما؛ السيدة سارة ماكوركوديل والليدي جين فيلوز، وكان لديهما أيضاً أخ أكبر، جون سبنسر، الذي تُوفي بعد وقت قصير من ولادته عام 1960.

وُلد سبنسر- خال الأمير ويليام والأمير هاري- في لندن عام 1964 بعد ميلاد ديانا بثلاث سنوات، وبعد طلاق والديه في عام 1969- أيْ بعد عامين من التقاط الصورة- حصل والده جون سبنسر على الحضانة المنفردة لجميع أطفال سبنسر الأربعة.

عاشت سارة وجين حياة خاصة نسبياً منذ وفاة ديانا في عام 1997، بينما كان تشارلز، المؤلف والمؤرخ ومضيف البودكاست، حامياً قوياً لإرث ديانا.