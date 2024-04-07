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ميرنا وليد - بيروت - أظهر فيديو متداول في أحد مواقع التواصل الاجتماعي محاولة اختطاف الإعلامية العراقية داليا نعيم فجر اليوم الأحد بعد أن كانت خارجة من أحد مراكز التجميل من منطفة المنصور.
ونقلت قوة أمنية، نعيم إلى مستشفى اليرموك بعد “عملية أو محاولة اختطاف” لم تتضح تفاصيلها حتى الآن وقد كانت في صحة سيئة للغاية، وفق ما أفادر مصدر طبي في العاصمة العراقية اليوم الأحد.
وأوضح المصدر ان التحقيقات لم تكتمل بعد بشأن الحادث، إلا أنه ومن خلال التحقيقات الأولية فإن “الخاطفين” قرروا إلقاءها من السيارة واصيبت بعدة اصابات.
ويبدو في الفيديو الذي وثق محاولة الاختطاف الإعلامية العراقية وهي تغادر مركز التجميل وتتوجه إلى سيارة قريبة من جهة السائق ثم تترد وتعود إلى الوراء ، بعدها تصل سيارة رباعية الدفع زجاجها داكن ويترجل منها جميع الركاب مع السائق، ليقتادوها إلى داخل السيارة.
كانت هذه تفاصيل خبر داليا نعيم تنقل إلى المستشفى بعد تعرضها لمحاولة خطف-بالفيديو والصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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