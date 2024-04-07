ميرنا وليد - بيروت - أعرب الممثل المصري محمد إمام عن سعادته بتصدر مسلسل الرمضاني "كوبرا" الترند في العالم العربي في المرتبة الأولى واسمه في المرتبة الثانية.

ونشر إمام في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبيّن الترند لـ كوبرا في كل بلط عربي وأرفقه بتعليق :"الحمد لله محمد_امام و كوبرا ترند أول و تاني في كل الوطن العربي منذ بداية عرضه".

من ناحية أخرى، شارك إمام صورة جمعته بالممثلة المصري هالة فاخر من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني ووجه في تعليق مرفقة رسالة حب وشكر لها كاتباً :"النجمة القديرة هالة فاخر .. بحبها و بحب الشغل معاها .. تالت عمل لينا مع بعض كابتن مصر ابو نسب وكوبرا .. التلاته كسروا الدنيا و دايماً وشها حلو عليا .. شكراً على ظهورك الجميل والمميز في المسلسل".

يذكر أن مسلسل "كوبرا" من تأليف أحمد محمود أبو زيد و إخراج المخرج المصري أحمد شفيق، وبطولة الممثلين المصريين محمد إمام، مجدي كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوي، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، الحان المهدي، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، بالإضافة إلى مشاركة عدد من ضيوف الشرف.

كانت هذه تفاصيل خبر محمد إمام سعيد بتصدر كوبرا الترند عربياَ وهذا ما قاله عن مشاركة هالة فاخر-بالصورة والفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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