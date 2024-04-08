عزيز الشافعي وستار سعد يجتمعان .. وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان العراقي ستار سعد فيديو على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يظهره مع الملحن المصري عزيز الشافعي، حيث كان الاخير يغني ويعزف على العود أغنية "أنا غلطان" للفنان المصري بهاء سلطان، كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق حسيب.



ستار كتب تعليقاً على فيديو :"يسلم صوتك يا أستاذ عزيز، سعدت جداً بلقائي مع الأستاذ والفنان عزيز الشافعي، منحضَّر إيه ؟".

وكان قد طرح ستار سعد أغنية رومانسية أهداها لمحبيه لمناسبة اقتراب عيد العشاق، وجاءت تحت عنوان "بس حبك"، من كلمات فقار الماجد وألحان طارق سامي وتوزيع موسيقي محب الراوي، والعمل غنائي رومانسي باللهجة العراقية يشرح الحب الكبير الذي يكنه الحبيب لحبيبته.