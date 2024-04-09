خاص- العرض الأول لمسرحية “طلع ابليس بحب الله” بحضور النجوم… وهذه التفاصيل

شهد مسرح البوليفار في بيروت ليلة الأحد افتتاح العرض الأول لمسرحية “طلع إبليس بحب الله” من تأليف وإخراج محمد دايخ، بطولة حسين قاووق وحسين دايخ، وبحضور نخبة من نجوم الفن والدراما نذكر منهم: كارمن لبّس، وسام صباغ، ماريو باسيل، شادي حنا، كارلوس عزار، ريتا حايك، نعمة بدوي، طارق تميم وغيرهم.

تدور أحداث هذه المسرحية حول شاب فقير يحاول الانتحار والقضاء على حياته لأنه يرى نفسه بلا قيمة بسبب فقره. وفي جو كوميدي، يحاور حسين قاووق بشخصية “إسماعيل” ربه، طالبًا منه مساعدته للوصول إلى الموت، متناولًا قضايا اجتماعية وسياسية تجسّد حياة الفقير في مجتمع يسيطر عليه الفوضى ونقص العدالة. بعد فشله في محاولة الانتحار، يطلب إسماعيل من ربه الثراء والمال. وفي هذه اللحظة يظهر حسين دايخ بدور غامض بطريقة غير مألوفة، يعتقد إسماعيل أنه ملاك من الرب، لكن بعد ذلك يتبيّن أنه يثبت له أن إبليس على حق، لأنه انتفض ضد الآخرين ورفض السجود لآدم، معتبرًا أن إبليس يحب الله، ويحمل من خلال هذا الدور قضية الثورة وعدم الانحناء لأوامر مجتمعيّة خاطئة، ما يجعله على حق.

أجرى موقع “الخليج 365” مقابلة مع المؤلّف والمخرج محمد دايخ الذي أكّد أن هذه المسرحيّة تستلهم فكرة مسرحية “عم يقولوا إسماعيل انتحر” التي عُرضت في عام ٢٠١٩، ولكنها لم تأخذ حقها، لذا قام بتغيير النص والعنوان تحت نفس الفكرة. وبالنسبة لمصدر أفكاره، أشار إلى التجارب والقراءات والبحوث التي يقوم بها.

كما أشاد ببرنامج “مرحبا دولة” كواحد من أجمل أعماله التلفزيونية. وأشار إلى دعم قناة LBC له عندما رفعت الدعوى ضدهم من قِبل السُلطات اللبنانية، مع تحدّيات في التصوير بسبب طلب الأذونات من الأحزاب. أما اتجاهاته المستقبلية، فستتضمن أعمالًا سينمائية ومسرحية.