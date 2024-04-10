لطيفة ملتقى لم تتحمل فراق أنطوان ملتقى ورحلت آملة لقاءه مجدداً

ميرنا وليد - بيروت - لم يمضِ شهران على رحيل المخرج المسرحي والكاتب والممثل أنطوان ملتقى، ليفاجأ الوسط الفني برحيل شريكة حياته ونجاحاته المخرجة المسرحية والكاتبة والممثلة لطيفة ملتقى، التي توفيت أمس عن عمر يناهز الـ 92 عاماً، بعد أن كانت دخلت في غيبوبة الأسبوع الماضي، إثر تدهور صحتها.



ولدت لطيفة ملتقى في 16 حزيران عام 1932، تزوجت أنطوان ملتقى عام 1959، وإبنهما هو المؤلف الموسيقي زاد ملتقى.

بدايات لطيفة ملتقى في المسرح كانت مع أنطوان ملتقى في مسرح المخرج والكاتب والممثل منير أبو دبس عام 1960، الذي أسسا معه معهد التمثيل الحديث، ورغم أن لطيفة ملتقى تخصصت في المحاماة، وظلت تعمل في تخصصها حتى عام 1965، إلا أنها وجدت أن المسرح هو شغفها، فمرنها أنطوان ملتقى على التمثيل والعمل المسرحي، وأصبح المسرح همها في عام 1969، وعادت وتخصصت في االتمثيل، وخرجت أجيالاً من الممثلين، بعد تعليمها مادة المسرح في معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية.

أسست مع أنطوان ملتقى محترف تمثيل، دربا فيه العديد من الممثلين والممثلات، أما في العام 1980، فأسسا معاً مسرح "مارون النقاش".

عملت لطيفة ملتقى في مسرح الأطفال، ومسرح الكبار، ورغم تميزها بأداء الادوار التراجيدية، إلا أنها كانت تميل إلى المسرح الكوميدي، الذي لديه خلفية تربوية.

شكلت لطيفة ملتقى مع زوجها أنطوان ملتقى ثنائياً ناجحاً، وعملا معاً بقلب واحد، إن كان بالإخراج أو الكتابة أو التمثيل، نذكر من مسرحياتهما "ريتشارد الثالث" لشكسبير، "أوديب ملكاً"، "أنتيغون" لسوفوكليس، "الذباب" لجان بول سارتر، "عرس الدم" لغارسيا لوركا"، "كاليغولا" لألبير كامو، "الكوخ المكسور" إخراج شكيب خوري، "البربر"، "ماكبث" ترجمة خليل مطران.

عام 1974، شكل علامة فارقة في مسيرة لطيفة ملتقى الفنية، وهو العام الذي عرض فيه مسلسل "عشرة عبيد زغار"، تأليف أغاتا كريستي، إخراج جان فياض، سيناريو وحوار وبطولة لطيفة ملتقى، وشاركها في البطولة الممثلون أنطوان ملتقى، كميل سلامة، فائق حميصي، ناجي معلوف، جوزيف أبو عيد وأرليت حدشيتي، وحقق هذا المسلسل نسب مشاهدة عالية جداً في لبنان ومختلف الدول العربية، ولا يزال يعاد عرضه عبر العديد من الشاشات، رغم مرور نصف قرن على عرضه الأول.

شاركت لطيفة ملتقى في بطولة مسلسل "من برسومي"، الذي عرض عام 2001، إخراج إيلي أضباشي، تأليف سمير سعد مراد، وشاركها البطولة الممثلون تقلا شمعون وأنطوان ملتقى ونقولا دانيال.

من الأفلام التي شاركت في بطولتها لطيفة ملتقى، نذكر فيلم "لبنان رغم كل شيء" إخراج أندريه جدعون، وشارك في التمثيل أنطوان ملتقى ورضا خوري ورفعت طربيه وكميل سلامة، أما في عام 2013، فشاركت لطيفة ملتقى في فيلم "وينن"، الذي يروي قصصاً مختلفة لسيدات فقدن أحد أفراد عائلتهن خلال الحرب في لبنان، ويطالبن بكشف مصير المفقودين، تأليف جورج خباز ونيكولا خباز وديامان بو عبود، وكل قصة في الفيلم كان لها مخرجها، فقام بمهمة الإخراج زينة مكي، سليم هابر، ناجي بشارة ، جاد بيروتي، كريستيل إجنياديس، ماريا عبد الكريم وطارق قرقماز، وشارك في التمثيل الممثلون أنطوان ملتقى، كارمن لبس، تقلا شمعون، كارول عبود، طلال الجردي، ندى أبو فرحات، ديامان بو عبود ولورا خباز.

رحلت لطيفة ملتقى، وتركت لنا أعمالها، التي ستبقى مطبوعة في أذهان المشاهدين، وقدوة في الإخراج والكتابة والتمثيل.