ميرنا وليد - بيروت - برع الممثل ومقدم البرامج أيمن قيسوني على الشاشة في المجالين، فمثلا في التمثيل قدّم "لا قبلك ولا بعدك، الكبريت الأحمر، نوايا بريئة، نيران صديقة، القيصر" وغيرها، وعلى صعيد الأفلام: "اللعبة الأمريكاني، ليل داخلي".
وعلى صعيد البرامج قدّم "سبلاش" على شاشة "إل بي سي".
موقع "الفن" التقى بـ أيمن قيسوني في إفطار نظمه مؤسسا حفل جوائز الموريكس دور الدكتورين زاهي وفادي الحلو، وفي الوقت ذاته بمناسبة عيد الفصح ايضا، وتحدثنا معه عن المناسبة، اكثر ما أحبه في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، وغيرها من المواضيع.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- أيمن قيسوني: "زوجتي طباخة ماهرة وهذا أكثر ما أحببته في نعمة الأفوكاتو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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