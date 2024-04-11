ليدي غاغا تثير التساؤلات حول خطوبتها.. إليكم ما حصل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار اسم المغنية ليدي غاغا الكثير من الشائعات في الساعات الماضية، وذلك بعدما شُوهدت يوم الأحد 7 أبريل، وهي ترتدي ما يبدو أنه خاتم كبير من الألماس في إصبعها الأيسر، مما أثار شائعات بأنها مخطوبة لصديقها مايكل بولانسكي.

أثناء زيارتها لصديقة في غرب هوليود، التقطت عدسات المصورين صورة لمغنية “Bad Romance”. وكان ملفتاً للانتباه ارتداؤها المزيد من الأكسسوارات، وكان الأبرز من بينها خاتماً كبيراً من الألماس يظهر بوضوح على الرغم من إسدال معطفها عليه.

وقد أحدث هذا الخاتم حالة من الحيرة لدى معجبي المغنية البالغة من العمر 38 عاماً، إذ أصبحوا يتساءلون عما إذا كانت غاغا وبولانسكي، رجل الأعمال التكنولوجي والمستثمر المتخرج في جامعة هارفارد، قد خُطبا. وفي وسط هذه الحالة من الجدل والشائعات المثارة، لم يستجب ممثل ليدي غاغا لطلب موقع People للتعليق.

تم الكشف عن علاقة الثنائي لأول مرة في عام 2020 عندما تم تصويرهما سوياً في حفلة ليلة رأس السنة الجديدة في لاس فيغاس. بعد فترة وجيزة، جعلا علاقتهما رسمية على إنستغرام بعد حفل سوبر بول 2020 في ميامي. وعندما تفشت جائحة كوفيد-19، انتهى الأمر بغاغا وبولانسكي إلى الحجر الصحي معاً، مما أدى إلى تعزيز ارتباطهما.

في السنوات التي تلت ذلك، ظل الثنائي بعيداً عن الأضواء، بينما ظلا يدعمان بهدوء مساعي بعضهما البعض. في نوفمبر 2021، ارتبطا بجهودهما الخيرية، حيث يشغل بولانسكي منصب المدير التنفيذي لمعهد باركر للعلاج المناعي للسرطان، بينما كانت غاغا مناصرة للصحة العقلية من خلال مؤسسة Born This Way Foundation منذ عام 2012.

جديرٌ بالذكر أن ليدي غاغا كانت مخطوبة سابقاً لوكيل المواهب كريستيان كارينو. أكد الثنائي السابق علاقتهما في عام 2017 وأعلنا أنهما أنهيا خطوبتهما في عام 2019. كما كانت مغنية “Shallow” مخطوبة سابقاً لصديقها القديم تايلور كيني. وبعد خمس سنوات معاً، انفصلا في يوليو 2016.