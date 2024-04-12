فؤاد عبد الواحد “مجنون”.. ويتصدّر في الخليج!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق النجم فؤاد عبد الواحد أغنية جديدة بعنوان “مجنون”، وهي من ألحان الدكتور طلال وكلمات علي مساعد، وتوزيع سيروس ومكس وماستر.

الأغنية رومانسية أداها فؤاد عبد الواحد بكل إحساس متنقلاً بين الكلام الشاعري واللحن العذب، ويقول مطلعها: “يا انت مجنون او ناوي تجنني انا حبيبك ياخي خاف من ربك ال تسمع الناس واللي انقال صدقني ال يروح بالك بعيد ويحترق قلبك”.

أمّا الكليب حمل توقيع المخرج بسام الترك وتم تصويره في أجواء صيفية مميّزة وعُرض على قناة شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

ومنذ صدورها تتصدّر أغنية “مجنون” المرتبة الأولى في قائمة الفيديوهات الموسيقية الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب” في المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت ومختلف البلدان الخليجية.