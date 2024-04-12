الأمير ويليام يستمتع بوقته مع الأمير جورج في أول ظهور غير رسمي بعد مرض زوجته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول ظهور غير رسمي له بعد إعلان زوجته كيت ميدلتون عن إصابتها بمرض السرطان، ظهر الأمير ويليام وهو يستمتع بوقته مع نجله الأكبر الأمير جورج، في المباراة التي جمعت فريقها المفضل، أستون فيلا الإنكليزي، ضد نظيره الفرنسي، “ليل”، في إطار بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتمكنت عدسات الكاميرات من رصد الأمير البريطاني ويليام مع ابنه الأمير جورج الذي كان يرتدي وشاح فريق أستون فيلا في مدرجات استاد “فيلا بارك” في برمنغهام، وهو يشجع فريقه المفضل الذي حقق فوزاً على ضيفه الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد.

وكان الأمير ويليام قد غاب بشكل ملفت عن وسائل التواصل الاجتماعي منذ أن أعلنت زوجته كيت ميدلتون في فيديو خاص عن إصابتها بمرض السرطان.

إلا أن خبر اعتزال اللبوءة الإنجليزية راشيل دالي، التي أعلنت اعتزالها الدولي لكرة القدم، كان كفيلاً بأن يجبره على كسر الاعتكاف والعودة إلى السوشيال ميديا.

وكتب الأمير ويليام على حساب عائلته الرسمي في تويتر، وأيضاً عبر خاصية الستوري في انستغرام، :” شكراً لك على الكثير من العروض التي لا تُنسى. في انتظار الكثير من الأهداف مع أستون فيلا الآن”.

ومن المعروف أن الأمير ويليام من أشد مشجعي فريق آستون فيلا، كما أنه قد نقل شغفه بالفريق إلى ابنه البالغ من العمر 10 سنوات، الأمير جورج.

في مقطع الفيديو العاطفي الخاص بها، بدأت كيت ميدلتون بالشكر للجميع على رسائل الدعم الرائعة التي أرسلوها وسْط تعافيها، خلال ما وصفته بأنهما كانا “شهرين صعبين للغاية على عائلتنا بأكملها”. وبشكلٍ مفاجئ، كشفت أميرة ويلز أنها تخوض معركة مع مرض السرطان، وأنها في المراحل الأولى من العلاج الكيميائي.

وذكرت زوجة ولي عهد بريطانيا الأمير ويليام، في الفيديو المؤثر، ما يلي: “في يناير، خضعت لعملية جراحية كبيرة في البطن في لندن، وكان يُعتقد حينها أن حالتي ليست سرطانية، كانت الجراحة ناجحة، إلا أن الاختبارات التي أُجريت بعد العملية أظهرت وجود سرطان، ولذلك نصحني فريقي الطبي بضرورة الخضوع لدورة من العلاج الكيميائي الوقائي، وأنا الآن في المراحل الأولى من هذا العلاج”.

اختتمت أميرة ويلز مقطع الفيديو الخاص بها؛ مطالبةً بالخصوصية وصبر الجمهور في أثناء علاجها وتعافيها؛ حيث قالت: “نأمل أن تتفهموا أننا كعائلة نحتاج الآن إلى بعض الوقت والمساحة والخصوصية بينما أكمل علاجي، لقد جلب لي عملي دائماً إحساساً عميقاً بالبهجة، وأنا أتطلع إلى العودة عندما أكون قادرة على ذلك، ولكن في الوقت الحالي يجب أن أركز على التعافي الكامل.

في هذا الوقت، أفكر أيضاً في جميع أولئك الذين تأثرت حياتهم بالسرطان، ولكل من يواجه هذا المرض، بأيّ شكل من الأشكال. من فضلكم لا تفقدوا الإيمان أو الأمل، أنتم لستم وحدكم”.